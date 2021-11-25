"Мерзавцы": Лукашенко потребовал от Европы заплатить за эвакуацию мигрантов (ВИДЕО)

Глава белорусской республики Александр Лукашенко обозвал политиков стран Евросоюза "мерзавцами" и подчеркнул, что за эвакуацию нелегалов должны заплатить страны Евросоюза. Об этом он сообщил на собрании Конституционной комиссии, делая комментарий о том, почему упразднен эвакуационный рейс из белорусской столицы.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

По его словам, за это должен заплатить Евросоюз. Мерзавцы, они обещали, что выделят средства: миллионы, тысячи. Даже копейки не перечислили. Нам не нужен Красный Крест и все остальное, пока наша страна сама кормит и содержит этих мигрантов, не за их счет.

Лукашенко рассердился, что Евросообщество даже не дало денег на рейс для нелегалов.

Как он отметил, это пришельцам нужно. Не так много этот рейс стоит и некому заплатить. Пусть оплачивает ЕС, — подытожил глава Беларуси.

Вместе с тем Германия дала ответ на то, что глава белорусской республики предложил им принять 2 тысячи нелегалов. Она не захотела впустить через гуманитарную границу беженцев, находящихся на границе между Белоруссией и Евросоюзом. При этом, президент Беларуси предполагает, что белорусские правоохранители могли помочь нелегалам перейти в Польшу. Вместе с тем он не соглашается с утверждением, что мигранты попали в Беларусь из-за того, что он их поддержал.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко пообещал сесть за стол переговоров с Тихановской . Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет последовать примеру президента России Владимира Путина относительно построения отношений с оппозицией. Именно поэтому он готов сесть за стол переговоров со Светланой Тихановской, но только в том случае, когда увидит похожую картину в России, где Путин проведет переговоры с главным российским оппозиционером Алексеем Навальным.





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