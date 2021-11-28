Меморандум с МВФ и тарифы на коммуналку: готово ли правительство отпустить цены

К чему может привести Украину новый Меморандум с МВФ, в котором есть, к примеру, пункт, что в коммунальной сфере власти уже с весны обещают отказаться от регулирования тарифов для населения. Как правительство будет пытаться выполнить эти условия? И будет ли пытаться? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

МВФ (фото из открытых источников)





Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отмечает, что согласно Меорандума с МВФ, Украина берет на себя обязательства не ограничивать тарифы на газ и тепло. Кроме того, ужесточаются условия по борьбе с должниками за коммуналку, квартиры будут пытаться отбирать на более упрощенных условиях.





"Всё это приведет к тому, что украинцы сначала обеднеют еще больше, а потом у них будут отбирать последнее что есть, включая жилье. На сегодня, судя по выступлению президента Зеленского, он полностью поддерживает программу МВФ. А это значит, что и Кабмин будет ее выполнять. Что означает для Украины поднятие тарифов и рыночные отношения. А это – новые долги, включая рост долгов за коммуналку, новый поток обострения, новый виток эмиграции украинцев в Польшу, Словакию и другие страны", – прогнозирует Олег Попенко.





По его словам, для того чтобы выполнить условия МВФ, в Украине почти всё есть: законы про ужесточения борьбы с должниками, новые тарифы на коммуналку и т.д.





"Думаю, весной Зеленский и компания будут отпускать тарифы на коммуналку и усиливать борьбу с должниками", – говорит Олег Попенко.





Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак напоминает, что старые условия МВФ, под что мы уже получали средства, заключались в том, что Украина переходит на свободное тарифообразование, включая бытовых потребителей.





"Ранее мы эти условия выполняли. Но в 2021 году из-за существенного роста цен на энергоресурсы на мировых рынках, украинское правительство от этого обязательства отказалось. И сейчас мы видим, что для населения коммунальные тарифы значительно ниже, чем их средняя себестоимость или то, по чём мы их покупаем за рубежом тот же газ. МВФ напомнил, что Украине нужно возвращаться к выполнению своих обязательств", – отмечает эксперт.





По его словам, трудно сказать, пойдет ли на это власть. Хоть соответствующие документы подписаны.





"Для населения это не должно быть болезненно, особенно для тех, кто получает субсидии. Если последние распределять справедливо, то при поднятии цен на энергоресурсы (тепло, газ, электричество), платить больше будут не бедные люди. И платить не более 15% своего дохода. Потому условия, в принципе, справедливые. Они являются рыночными. Защита граждан этим меморандумом предусмотрена", – поясняет Тарас Козак.





Но политически такой шаг, безусловно, будет иметь определенные минусы, акцентирует он.





"Ведь оппозиция всегда настаивает на том, что власть пытается заработать на самых бедных, что на субсидии не выделяется достаточно средств. И власть тут всегда – в позиции обороняющегося и критикуемого, – говорит Тарас Козак. – Думаю, если цена на энергоресурсы на мировых биржах упадет, будет такой как в 2020-м, власть отпустит тарифы. Если же цена не опуститься, скорее всего, власть не будет выполнять обязательства по формированию тарифов, согласно рыночным условиям".





Напомним, МВФ считает, что в следующем году Украину ждет ряд экономических вызовов, которые усугубят ситуацию во многих отраслях. Об этом сообщается в официальном отчете организации.

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