Медведев осудил Пашиняна за "заигрывание с НАТО"

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Армении за его прозападный курс. Не называя ни фамилии премьера Никола Пашиняна, ни названия страны Медведев описал последние действия руководства закавказской страны, погрозив ему возможными последствиями его "заигрывания с НАТО". Об этом сообщают "Комментарии".

Дмитрий Медведев

"Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: "Ну я же для вас чужой, вы меня не примете". Я ответил то, что должен: "Судить будем не по биографии, а по поступкам". Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте, — написал Дмитрий Медведев, намекая на проигрыш Арменией Второй карабахской войны войны 2020 года. — Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждёт…"

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Напомним, что супруга Пашиняна недавно посетила Киев с гуманитарной миссией, а Армения заявила о подготовке совместных американо-армянских учений. После этого в России стали раздаваться голоса с требованием возвратить спорный между Арменией и Азербайджаном Карабах в "родную гавань".

Сегодня Азербайджан нанес удары по Карабаху, по той ее части, которую по-прежнему контролируют армянские силы.

"Боевая техника и военные цели армянских войск уничтожаются с применением высокоточного оружия", — сообщили в Минобороны Азербайджана об ударах по территории Карабаха, который в Армении также называют Арцах.

Тем временем, в России отреагировали на начало военных действий между Азербайджаном и Арменией.

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