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Медведев огорошил очередным резким заявлением

Медведев опять скатился до оскорблений и угроз

сегодня, 19:47
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Автор:

Константин Куликов

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера, который предложил принять Украину в НАТО. Как это повелось с заявлениями Дмитрия Медведева, ему не удалось удержаться в рамках приличного тона — как всегда, он скатился до оскорблений и угроз. Об этом сообщают "Комментарии".

Медведев огорошил очередным резким заявлением

Дмитрий Медведев

"Киссинджер призвал принять Украину в НАТО. Ему, конечно, через 10 дней 100 лет, и он ещё с Брежневым встречался. Однако тут он совсем неправ, — написал Дмитрий Медведев. — Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая. Я всегда считал, что для верной оценки ситуации важен учёт не гипотетической, а прямой и явной угрозы. Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители: 1) НАТО уже ведёт гибридную войну с нашей страной; 2) украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории; 3) нам придётся жёстко на это отвечать всеми возможными средствами и… 4) вот вам ст. 5 Вашингтонского договора. Тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз не работают в ходе кровавых конфликтов. Это должно быть ясно даже тем, кто подошёл к вековому юбилею".


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Североатлантический договор, также называемый Вашингтонским договором — международное соглашение, заключённое 4 апреля 1949 года в Вашингтоне западноевропейскими и североамериканскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны, сохранения мира и безопасности в Североатлантическом районе. Договор послужил учредительным документом создания НАТО. Статья 5 договора предусматривает создание системы коллективной защиты: стороны договора соглашаются, что вооружённое нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех, и если такое произойдёт, каждая страна в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную оборону поможет жертве агрессии, в том числе с применением вооружённой силы.

Отметим, что накануне Киссинджер  в интервью The Eсonomist заявил об изменении своего мнения относительно членства Украины в НАТО.

"Сейчас я нахожусь в странном положении, когда люди говорят: "Посмотрите на него, он изменил свое мнение, теперь он за членство Украины в НАТО". И у меня есть две причины для этого. Во-первых, Россия больше не является конвенциональной угрозой, какой она была раньше. И во-вторых, мы сейчас вооружили Украину до такой степени, что она будет самой хорошо вооруженной, самой современной страной с наименее опытным руководством в Европе. Поэтому для безопасности Европы лучше, чтобы Украина была в НАТО", – заявил он.

Тем временем, в России хотят отменить английский язык, потому что он "мертв". 

Путин приказал для Си Цзиньпина и Китая засеять Россию "соей".

А в Минобороны РФ цинично прокомментировали атаку на Украину.



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