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Медведчук: Путин в своей статье указал на изъяны, которые не дают сделать Украину конкурентоспособной

Одной из главных проблем Украины Медведчук считает противоречие интересов власти и народа

сегодня, 16:40
Автор:

Станислав Молчанов

Статья российского президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" вызвала настоящий переполох в политических кругах Украины. Однако, по мнению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, реакцию многих украинских политиков и аналитиков на нее трудно назвать адекватной.

Медведчук: Путин в своей статье указал на изъяны, которые не дают сделать Украину конкурентоспособной

Виктор Медведчук написал статью про Украину и РФ. Фото из открытых источников

Медведчук уверен, что вся негативная оценка базируется на идеологических клише и ярлыках. Поэтому, проанализировав публикацию Путина, политик написал собственную статью.

"Начнем с того, что Путин указал на три главных изъяна современного украинского государства, которые не дают сделать из Украины современную конкурентоспособную страну. Что это за изъяны? Первый изъян очевиден – Украина, где, по данным последней всеукраинской переписи населения 2001 года, проживают представители более 130 национальностей и народностей, решительно взяла курс на мононациональную страну", — отметил Виктор Медведчук.

По его мнению, таким курсом Украину загоняют в национальную резервацию, ведь тотальная украинизация не может стать полноценной идеологией для многонациональной страны.

"Никаким образом строительство мононационального государства с воинствующей украинизацией не способно вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс", — подчеркнул лидер ОПЗЖ.

Второй изъян Украины, как государства — это противоречие интересов власти и народа, поясняет Медведчук.

"Одним из важнейших и ошибочных шагов украинской власти была денонсация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. Таким образом, страна осталась фактически без работающего инструмента влияния и юридически оформленных отношений с крупнейшим соседом. Для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение имело катастрофические последствия", — уверен политик.

Третий, и важнейший изъян, на который указал российский лидер, по мнению Медведчука, состоит в том, что украинскую государственность строят, исходя из романтических "хотелок", а не прагматичных соображений.

"Украина вечно выпускает синицу из рук, не пытаясь поймать журавля в небе. Возможно, строить самолеты с ЕС куда выгоднее, чем строить их с Россией. Только Украина и с ЕС их не начала строить, и с Россией прекратила, и так с любой высокотехнологичной продукцией. Мы теряем, а не получаем ничего, кроме иллюзий и несбывшихся надежд", — констатировал народный депутат Украины.

Виктор Медведчук подчеркнул, что в основе антироссийской идеологии лежат не интересы украинского народа, а интересы тех, кого нынешняя власть пытается защитить собой. По его словам, с подобным подходом Украина не может служить интересам своего народа по определению.

"Власти говорят, что задача украинского народа — защищать "цивилизованную Европу" от "российских варваров". Но ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого народа от третьего. История показывает, что в этом случае поглощение неизбежно. Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают", — подытожил Виктор Медведчук.


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/stati/o_buduschem_ukrainskogo_i_russkogo_narodov.html
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