Медведчук: Путин в своей статье указал на изъяны, которые не дают сделать Украину конкурентоспособной

Статья российского
президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев"
вызвала настоящий переполох в политических кругах Украины. Однако, по мнению
народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная
платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, реакцию многих украинских
политиков и аналитиков на нее трудно назвать адекватной.
Виктор Медведчук написал статью про Украину и РФ. Фото из открытых источников
Медведчук
уверен, что вся негативная оценка базируется на идеологических клише и ярлыках.
Поэтому, проанализировав публикацию Путина, политик написал собственную статью.
"Начнем с того, что Путин указал на три
главных изъяна современного украинского государства, которые не дают сделать из
Украины современную конкурентоспособную страну. Что это за изъяны? Первый
изъян очевиден – Украина, где, по данным последней всеукраинской переписи
населения 2001 года, проживают представители более 130 национальностей и
народностей, решительно взяла курс на мононациональную страну", — отметил
Виктор Медведчук.
По его мнению, таким курсом Украину загоняют в
национальную резервацию, ведь тотальная украинизация не может стать полноценной
идеологией для многонациональной страны.
"Никаким образом строительство мононационального
государства с воинствующей украинизацией не способно вернуть Донбасс в Украину
и Украину на Донбасс", — подчеркнул лидер ОПЗЖ.
Второй изъян Украины, как государства — это
противоречие интересов власти и народа, поясняет Медведчук.
"Одним из важнейших и ошибочных шагов украинской
власти была денонсация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ
и Украиной. Таким образом, страна осталась фактически без работающего
инструмента влияния и юридически оформленных отношений с крупнейшим соседом.
Для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов
миллионов граждан такое решение имело катастрофические последствия", — уверен
политик.
Третий, и важнейший изъян, на который указал
российский лидер, по мнению Медведчука, состоит в том, что украинскую
государственность строят, исходя из романтических "хотелок", а не прагматичных соображений.
"Украина вечно выпускает синицу из рук, не
пытаясь поймать журавля в небе. Возможно, строить самолеты с ЕС куда выгоднее,
чем строить их с Россией. Только Украина и с ЕС их не начала строить, и с
Россией прекратила, и так с любой высокотехнологичной продукцией. Мы теряем, а
не получаем ничего, кроме иллюзий и несбывшихся надежд", — констатировал
народный депутат Украины.
Виктор Медведчук подчеркнул, что в основе
антироссийской идеологии лежат не интересы украинского народа, а интересы тех,
кого нынешняя власть пытается защитить собой. По его словам, с подобным
подходом Украина не может служить интересам своего народа по определению.
"Власти говорят, что задача украинского народа — защищать "цивилизованную Европу" от "российских варваров".
Но ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого
народа от третьего. История показывает, что в этом случае поглощение неизбежно.
Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают", — подытожил Виктор
Медведчук.
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