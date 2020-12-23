Медведчук в интервью Bloomberg: Я открыто говорю, что мы должны восстановить отношения с Россией

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Ольга Чародий
Популярность партии "Оппозиционная
платформа — За жизнь" является самой высокой среди оппозиционных политических сил
за последние шесть лет. Об этом заявляет международное информационное агентство
Bloomberg, которое взяло интервью у председателя политсовета
"Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора
Медведчука.
ФОТО: Из открытых источников
В нем политик заявил, что одна из
главных программных задач партии — это сделать все для установления мира на
Донбассе, поскольку президент Владимир Зеленский не смог выполнить обещания о
мире, которые помогли ему, тогдашнему политическому новичку, одержать
убедительную победу на выборах в 2019 году.
Он подчеркнул, что для прекращения
конфликта на востоке страны власть должна выполнять минские соглашения, а также
восстанавливать отношения с Россией.
Также в интервью политик раскритиковал
деятельность нынешнего парламента и Кабинета министров, которые, по его мнению,
являются неэффективными и не предпринимают действий, направленных на социальную
защиту граждан и рост экономики. Поэтому он не исключил возможность досрочных
выборов в Верховную Раду.
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