Медведчук в интервью Bloomberg: Я открыто говорю, что мы должны восстановить отношения с Россией

Популярность партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" является самой высокой среди оппозиционных политических сил за последние шесть лет. Об этом заявляет международное информационное агентство Bloomberg, которое взяло интервью у председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

ФОТО: Из открытых источников

В нем политик заявил, что одна из главных программных задач партии — это сделать все для установления мира на Донбассе, поскольку президент Владимир Зеленский не смог выполнить обещания о мире, которые помогли ему, тогдашнему политическому новичку, одержать убедительную победу на выборах в 2019 году.

"Нет доверия ни к Зеленскому, ни к его партии", — отметил Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что для прекращения конфликта на востоке страны власть должна выполнять минские соглашения, а также восстанавливать отношения с Россией.

"Я открыто говорю, что мы должны идти той же дорогой с Россией, что нам нужно сделать все, чтобы восстановить отношения. Люди верят в это все больше и больше", — добавил Виктор Медведчук.

Также в интервью политик раскритиковал деятельность нынешнего парламента и Кабинета министров, которые, по его мнению, являются неэффективными и не предпринимают действий, направленных на социальную защиту граждан и рост экономики. Поэтому он не исключил возможность досрочных выборов в Верховную Раду.

"Есть основания для досрочных выборов, которые лучше отражали бы интересы людей", — добавил Виктор Медведчук.

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