Российское трубоукладочное судно "Академик Черский" вошло в исключительную экономическую зону ФРГ для продолжения строительства второй нитки "Северного потока-2".

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", — сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG.

"Академик Черский" — это краново-монтажное трубоукладочное судно, т.е. судно, совмещающее функции кранового судна и трубоукладчика. Длина "Академика Черского" — 150 метров, ширина 36,8, высота борта 15.10. КМТУС названо так в честь академика Николая Черского — знаменитого ученого в области поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений. С апреля 2021 года "Академик Черский" работал в территориальных морских водах Дании, но в ночь с 18 на 19 июля перешел в исключительную экономическую зону Германии. В датских водах "Академик Черский" проводил работы совместно с трубоукладочной баржей "Фортуна". "Фортуна" пока продолжает работать в водах Дании. Об этом рассказывает 112 канал.

Журналисты считают, что новости, связанные с проектом "Северный поток-2", интересны тем, что они как в капле воды отражают взаимосвязи европейской политики — и в плоскости Россия-ЕС, и в плоскости Украина-ЕС, и в плоскости Россия-Украина. В издании напоминают, что в конце июня "Северный поток-2" вышел на финишную прямую, после того как Федеральное сетевое агентство Германии официально подтвердило, что получило заявку от компании Nord Stream 2 AG на сертификацию в качестве независимого оператора газотранспортной системы. На данный момент звучат сроки на уровне конца сентября 2021 года, когда "Северный поток-2" будет завершен, пройдет техническую экспертизу и приемку.

По мнению журналистов, с политической точки зрения успех проекта "Северный поток-2" означает банкротство курса Петра Порошенко на превращение Украины в "анти-России". И одновременно банкротство политического курса Владимира Зеленского, который якобы продолжает политику Порошенко. Журналисты 112 канала уверены, что успех "Северного потока-2" стал возможен в первую очередь потому, что его активно поддерживают ФРГ и Франция — главные экономические локомотивы Европы. Если бы страны ЕС его не поддерживали, то и не было бы никакого СП-2, как в свое время из-за позиции властей Болгарии был остановлен проект трубопровода "Южный поток".

Чем чревата политика превращения Украины в "анти-Россию" со стратегической точки зрения пояснил в своей статье "Будущее украинского и русского народов" Виктор Медведчук. Пояснил, в том числе, и на примере "Северного потока-2".

"Но нужно ли сегодня Европе государство, главной задачей которого будет сдерживание России? Ответ очевиден — нет. В противном случае Украина получала бы намного больше поддержки и никакого "Северного потока‒2" не было", — заявил оппозиционный политик.

Медведчук аргументирует: если весь смысл существования Украины — это конфронтация с Россией, то если Европа и Россия договорятся, тогда "государство Украина становится ненужным". И на примере "Северного потока-2", по мнению журналистов, его слова подтверждаются, потому что Европа и Россия не только прекрасно договариваются, но и реализуют масштабные совместные проекты.

Главный оппозиционный политик предлагает, чтобы Украина не создавала проблемы для России и для Европы, а помогала в решении этих проблем.

Конечно, с любой концепцией места Украины в Европе и в мире можно соглашаться или спорить, считают журналисты. Однако, в издании отмечают, что на примере "Северного потока-2" можно увидеть, что курс Порошенко-Зеленского — это "тупик". И Медведчук стал первым среди топ-политиков Украины, кто поставил вопрос о том, какой должна быть здравая альтернатива политике нынешней власти.

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