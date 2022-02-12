Медведчук - европейским политикам: украинская власть занимает позицию неприятия Минских соглашений

Власть в Украине демонстрирует полное неприятие Минских соглашений.
Такое заявление сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная
платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук на
Международной конференции в рамках Парламентского измерения
"нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием
представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России. Об этом пишет 112 юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
"Я хочу сказать, что поведение украинской власти вызывает не просто озабоченность, а вызывает у нас, у нашей
партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" резкое невосприятие того,
что власть пытается всячески уйти от выполнения Минских соглашений, уйти
от тех решений, которые были приняты в Нормандском формате и которые
фактически ознаменовали путь непосредственный, который может привести к
мирному урегулированию", — отметил Виктор Медведчук.
Также он обратил внимание на то, что происходит последние недели.
"Вот те встречи на высшем уровне, которые на сегодняшний день
актуализированы для того, чтобы достигнуть безопасности в Европе и во
всем мире, они ведь направлены в том числе и в первую очередь на то,
чтобы решить конфликт и идти по пути деэскалации на юго-востоке, на
Донбассе Украины. А что мы видим в результате? После заявлений
представителей США, Франции, Германии, руководства европейских органов о
том, что Минские соглашения надо выполнять и они являются
единственными, украинская власть занимает позицию невосприятия Минских
соглашений, полное невосприятие, об этом говорит ночная встреча со
вчерашнего на сегодняшний день советников глав государств Нормандского
формата, которая имела место в Берлине. Она закончилась ничем. Это
подтверждают все участники этой встречи", — высказался оппозиционный
политик.
Также он напомнил, что советникам глав государств Нормандского
формата на последней встрече "не удалось согласовать ни одного
документа, который бы вспомнил о Минских соглашениях, а значит и
предположил путь реализации этих Минских соглашений".
"И это происходит во время, когда мы отмечаем
довольно-таки печальную дату, семь лет Минских соглашений. 12 февраля
2015 года они были подписаны, и, говоря об их исполнении, можно прямо
сказать "а воз и ныне там". Украинская власть делала все для того, чтобы
заговорить, не исполнять и ничего не делать для их реализации.
Последняя встреча советников глав государств Нормандского формата
ознаменовала лишь одно — что нет общего пути для разрешения, так как
его, этот путь деэскалации, не видят советники глав государства. И в
заявлениях сторон мы четко видим, что Украина отказалась обсуждать
вопрос политической части Минских соглашений, а это, поверьте мне,
человеку, который знает эту проблему, который не просто изучал, а
практически реализовывал, пытался реализовать мирные инициативы, — это
основа. Это фундамент Минских соглашений, которые были утверждены
Нормандским форматом и резолюцией совета безопасности ООН", — указал
Виктор Медведчук.
"У меня вопрос, как и у многих других, которые искренне хотят мира в
Украине: как украинская власть сегодня собирается это сделать? Каким
образом она думает двигаться дальше, если это угрожает именно эскалацией и
ничего общего не имеет с деэскалацией? Это все может привести к
катастрофе в Украине и потере украинской государственности", — заявил
председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
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