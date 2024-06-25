"Мечта Ермака разрушена". Time написал о провале Швейцарского саммита

Украина заявила о готовности пригласить на следующий саммит мира РФ – это главное достижение прошедшего в Швейцарии саммита, пишет журнал Time.

Украина и Швейцария организовали саммит мира. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что на конференции стало очевидно, что "мечта Андрея Ермака о глобальной коалиции разрушена".

Time отмечает, что на саммит не прибыл Китай, а Саудовская Аравия согласилась направить посла только после того, как Владимир Зеленский в последний момент совершил поездку в королевство.

При этом, пишет издание, такие страны как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка отправили на саммит послов, но отказались подписать итоговую декларацию.

Президент Чехии Петр Павел в разговоре с Time заявил, что РФ, скорее всего, сохранит контроль над оккупированными территориями Украины.

"Я не вижу, чтобы Украина смогла превратить войну в свой скорый успех. Сейчас россияне не испытывают никакого давления, чтобы садиться за стол переговоров", — сказал Петр Павел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия, которая считается дружественной в РФ, с 2022 года экспортировала в европейские страны снаряды, которые затем попадали в Украину. По оценкам издания Financial Times, экспорт боеприпасов из Сербии в Украину через третьи страны составил около 800 млн. евро. Власти Сербии сообщили, что имели контракты с западными странами — США, Чехией, Испанией — на поставку снарядов. В Белграде заявили, что не интересовались, как эти страны потом использовали снаряды, поскольку это их дело.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что уныние, царящее в украинском обществе, не коррелирует с реальным положением дел. Обороноспособность Украины усиливается, поэтому оснований для отчаяния нет, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, отметил политолог, Украина подписывает с партнерами договоры безопасности.