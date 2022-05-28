Майский саммит ЕС: что будут обсуждать и какие ожидания от этой встречи

Президент Европейского совета Шарль Мишель официально созвал саммит ЕС на 30-31 мая. В центре внимания — Украина и влияние развязанной РФ войны, в том числе поиск путей для украинского экспорта продовольствия на фоне блокады россиянами портов, энергетические вопросы. Какие ожидания от этого саммита? Можно ли рассчитывать на реальные прорывы – по тому же эмбарго и разблокированию портов? За ответами на эти вопросы журналисты портала "Комментарии" обратились к экспертам.

Саммит ЕС. Фото - из открытых источников

"От саммита следует ожидать одобрения первой части шестого пакета нефтяных санкций"



Эксперт Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский рассуждает так:

"На саммите будут рассматриваться вопросы энергетической и продовольственной безопасности стран ЕС. Для мирового сообщества это взаимосвязанные направления, поскольку на каждом из них Россия демонстрирует позицию шантажа. На это нужно реагировать. На мой взгляд, одним из ответов должен стать запрет на выход российских танкеров через Босфор в Черное море. Оснований для такого решения есть множество, один из них – вопрос выбросов. Флот агрессора нарушает все возможные нормы, но на это закрывали недавно международные организации. Сейчас как раз присмотреться внимательнее".

Кроме того, эксперт считает необходимым запретить страхование перевозимой российскими судами нефти. Без этого документа, поясняет он, никто не акцептует навигацию, в том числе через Босфор и Дарданеллу.

"В общем, от саммита следует ожидать одобрения первой части шестого пакета нефтяных санкций, запрещающих отгрузку российской нефти через морские порты. В то же время будет принято решение об отсрочке введения эмбарго для Венгрии, но введено условие на поставку российской нефти только через нефтетранспортную систему Украины", – прогнозирует Максим Билявский.

На саммите будет сразу три глобальных темы

Политический эксперт Светлана Кушнир акцентирует, что из уст европейских политиков звучит немало обнадеживающих для Украины заявлений. Но, как обычно, у европейских чиновников, есть нюансы…

"Исходя из того, что предложение об эмбарго на нефть из рф было подано в Евросовет ещё в начале мая, а к концу этого месяца вопрос координации позиций всех глав МИД стран Евросоюза не гармонизирован, похоже, за этот пункт не проголосуют. Тем паче, после более чем странного пояснения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том почему нельзя запрещать покупать российскую нефть (а то её другие купят). Неприятный осадок остался и после Всемирного экономического форума в Давосе, где периодически звучали голоса, что с рф нам, Украине, надо мириться путем отказа от части своих территорий", – отмечает Светлана Кушнир.

По ее мнению, на встрече 30-31 мая будет сразу три глобальных темы: война в Украине и безопасность ЕС; энергетика и как усмирить растущие цены на энергоресурсы из-за отказа от российских, после кровавого наступления на Украину; зерновая тема (в том числе – как помочь Украине опустошить свои закрома).

"Всё, что будут обсуждать, касается Украины. Будь то коридор, по которому хотят вывезти от нас зерно (а помочь вырастить новый урожай вы никак не хотите?). Будь то вопрос запуска оборонных заказов и военной промышленности для пополнения образцами новой техники армий стран-членов ЕС (утилизировав свои образцы ещё советской техники, все ринулись за новыми, а это значит – оживление промышленного сектора и экономики, но при этом о том, что новые образцы оборонного и наступательного вооружения необходимее как раз Украине, опять никто не говорит). Ну и энергетика и "зелёная сделка", а также позиция Венгрии в блокировании решения о нефтяном эмбарго", – объясняет Светлана Кушнир.

Она подчеркивает, что заскорузлость чинушества, слепое следования циркулярам – яркий пример того, что в евросоюзном обществе назрела потребность в пересмотре и ревизии уставов и процедур о принятии решения.

"От общего согласия по любому вопросу Евросовет обязан перейти к процедуре голосования решения двумя третями голосов. Но нет, куда там! Будут опять кивать на позицию многолетнего партнёра рф – Венгрии – и думать, как обойти санкции против россии. Именно поэтому не жду ничего прорывного от этой встречи, – призналась эксперт. – А нашему президенту и дипломатическому корпусу могу пожелать только сил и напора в достижении выгодных для Украины целей".

Что касается морских путей, то, по словам Светлана Кушнир, сложно будет найти консенсус и компромисс в этом вопросе Евросовету без участия в их посиделках Турции. А турецкий президент Эрдоган сейчас "вне зоны доступа" на фоне начатой им новой сирийской военной кампании и памятуя, что в ЕС Турцию так и не взяли, напоминает эксперт.

"Вхождение в территориальные воды Украины любого транспортного судна – это ещё и риск из-за минного загрязнения вод акватории Чёрного моря. Пускать перед зерновыми баржами минные тральщики без согласования с позиций той же Турции, которая и сама готова вывезти от нас зерно, не получится. Да, видите, как один вперёд другого наши до недавнего "искренние друзья", пытаются вывезти наш стратегический рычаг (продовольствие) давления на весь мир. А если так, то нам надо разумно воспользоваться этим рычагом и найти точку опоры, как говорил Архимед, и перевернуть мир, – уверена Светлана Кушнир. – Если кому-то и нужна война, то нам точно – нет. Значит, надо искать выход из нее всеми возможными средствами. Но без сдачи своих территорий и суверенитета. Верим в наши ВСУ и дипломатию! И дожимаем противника и лже-союзников по всем фронтам!"

Бутусову запретили посещать воинские части на передовой. Напомним, ранее эксперты высказали порталу "Комментарии" свои мнения касаемо того, что журналисту

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