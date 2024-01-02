Массированный удар РФ по Украине: Кулеба назвал 5 шагов, которых теперь Киев ждет от Запада

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран. Как передает портал "Комментарии", об этом Кулеба написал у себя в Twitter (Х).

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был нанесен уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Гражданская инфраструктура была повреждена, люди были ранены и убиты, среди них – дети", – отметил украинский министр.

Он указал, что страны Запада сейчас могут осуществить пять шагов в ответ на российскую агрессию, в частности: ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов; предоставить Украине боевые беспилотники всех типов; предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300 км+; одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине; изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", – подчеркнул Кулеба.

Отметим, ночью и утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами и дронами Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть погибшие и раненые: президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вступила в новый – 2024-й – год под массированные вражеские атаки. Причем, как на земле, так и с воздуха. В новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ уничтожили 87 из 90 "Шахедов". В ночь на 2 января – 35 вражеских дронов из 35. Утром второго дня нового года Украина встретила под грохот взрывов – нас накрыла очередная массированная ракетная атака. Продолжает обсуждаться новый законопроект о мобилизации, которым вскоре вплотную займется Верховная Рада. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своим видением дальнейшего развития ситуации в российско-украинской войне. По крайней мере, на ближайшую перспективу.



