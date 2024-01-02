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Массированный удар РФ по Украине: Кулеба назвал 5 шагов, которых теперь Киев ждет от Запада

МИД Украины высказался по поводу российских ракетных атак

сегодня, 13:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран. Как передает портал "Комментарии", об этом Кулеба написал у себя в Twitter (Х).

Массированный удар РФ по Украине: Кулеба назвал 5 шагов, которых теперь Киев ждет от Запада

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был нанесен уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Гражданская инфраструктура была повреждена, люди были ранены и убиты, среди них – дети", – отметил украинский министр.

Он указал, что страны Запада сейчас могут осуществить пять шагов в ответ на российскую агрессию, в частности: ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов; предоставить Украине боевые беспилотники всех типов; предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300 км+; одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине; изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", – подчеркнул Кулеба.

Отметим, ночью и утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами и дронами Украину.

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Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-rosijskih-raketnih-atak-po-ukrayini?fbclid=IwAR19IVGOro5VYJvj0zX-SiAGbuHZgKtgcL4uoInRIEyzEzCjtFqKt-f7OPA
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