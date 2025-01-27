Залужный блестяще сравнил Путина с Гитлером: Маск будет в шоке

В день, когда человечество отмечает 80-летие освобождения Аушвица (Освенцима), посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный в колонке для "Украинской правды" напомнил о символизме дат. Он заметил, что ровно через 67 лет после того, как Адольф Гитлер, которого человечество обязано "благодарить" за Вторую мировую войну в целом и Аушвиц в частности, стал рейхсканцлером Германии, 7 мая 2000 года президентом России стал Владимир Путин. Залужный, кроме совпадения дат, провел еще ряд убедительных исторических и фактических параллелей, передает портал "Комментарии".

Залужный препарировал режим Путина, показав его сходство с гитлеровской германией

"Я не буду описывать две очень похожие Олимпиады, не буду комментировать серьезное издание "Time", которое с разницей в 70 лет назвало обоих диктаторов людьми года. Не прибегая к глубокому анализу исторических и социальных причин, приведших этих людоедов к власти, бесспорным остается факт, что это стало возможным благодаря формальному разрешению как немецкого, так и российского общества", — указал Залужный.

Он задался вопросом, что общего можно увидеть между диктаторами сегодня, когда очаг войны в центре Европы в XXI веке приносит все больше катастрофических последствий. Экс-главком посчитал уместным сказать, что, "пожалуй, поздно", только в 2008 году отдельные исследователи в связи с событиями в Грузии начали проводить аналогии между двумя Гитлером и Путиным. Именно тогда руководство России начало хладнокровно воплощать свой план, уже давно заявленный в различных официальных документах.

"В 2008 году мы узнали, что у России есть особые права в привилегированных зонах на постсоветском пространстве. Первая война в Грузии стала заявкой на ревизию системы интернациональных отношений. Именно эта война, если прибегнуть к аналогиям, по духу напоминала аннексию Гитлером Судетской области в 1938 году", — .считает Залужный.

Дипломат сетует, что в то время европейские и американские лидеры погрузились "в целый ряд других глобальных и внутренних проблем", оставив эту агрессию без внимания, в надежде, что на этом все закончится. И это, по мнению Залужного, безусловно стало стимулом к ​​дальнейшим аннексиям "собирателя земель русских" и "реставратора СССР" Путина. Были и промежуточные шаги: в феврале 2010 года была провозглашена новая российская военная доктрина РФ, а в феврале 2013 – новая внешнеполитическая концепция. В ней, напоминает украинский посол, было "отчетливо заявлено", что Россия оставляет за собой право защищать российское население за пределами своей территории.

"Как полностью зависимым от своих собственных психических расстройств, диктаторам необходимо было создать систему зависимых и преданных им людей. Да, по словам (историка, исследовательницы) Анны Арендт, именно лояльность к вождю становится главным критерием продвижения по службе. Амбициозные члены партии соревнуются друг с другом, чтобы выразить свою лояльность, а вокруг лидера развивается культ личности. Не так ли это сейчас в России? Не видим ли мы сегодня всемогущего лидера? Даже если он не отличается особой компетентностью, и члены его ближайшего окружения знают о недостатках, они остаются верны ему из страха, что без него развалится вся властная структура", — указал Залужный.

Он указывает, что тоталитарные правительства должны постоянно бороться со своими внешними и внутренними врагами, чтобы выжить. Здесь прослеживается еще одно сходство: и Гитлер, и Путин использовали создание образа внешней и внутренней угрозы для внутреннего пользования и удержания собственной безграничной власти.

"Путин, как и Гитлер, долго готовил страну к войне, убирал малочисленных оппонентов и создал мощную пропагандистскую машину. Именно пропаганда становится едва ли не главной их точкой опоры и оправданием постоянных войн. В 1938 году Германия захватила Австрию, назвав это "воссоединением". Как и в Крыму, там был проведен псевдореферендум, чтобы легитимизировать аншлюс", — напомнил он.

Экс-главком продолжил, что затем Гитлер аннексировал Судеты, объяснив это защитой прав проживающих в регионе немцев. Он задается вопросом, не похоже ли это на ситуацию с началом войны на Донбассе в 2014 году?

"В 1939 году нацистская Германия вторглась в Польшу, Россия же в феврале 2022 начала полномасштабную войну в Украине. Оба диктатора попытались представить свою агрессию как защиту от нападения. С точки зрения современного фюрера, существование Украины в ее современных границах недопустимо, поэтому украинское суверенное государство, как он считает, в случае ее успеха может нанести удар по геополитической безопасности России. Эту версию, как и о месте, откуда готовилось наступление на Беларусь, мы слышим и сегодня", — указал дипломат.

Залужный, как уже писали "Комментарии", резюмировал, что для Гитлера нападение на СССР стало роковым, и для Путина нападение на Украину "также будет роковым, благодаря нашим усилиям"

Как сообщал портал "Комментарии", американский миллиардер Илон Маск оскандалился на инаугурации президента США Дональда Трампа, продемонстрировав жест, похожий на нацисткий — "зигу" или "римский салют". Сети взорвались тысячами мемов с Гитлером и нацистскими парадами, о "нацистском жесте" написали все мировые СМИ. Маск обиделся и ответил в Х, что наезды в стиле "каждый — Гитлер" и сравнения с фюрером — очень скучные трюки и всем надоели.