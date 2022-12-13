Машины смерти: какие возможности РФ самостоятельно производить боевую авиацию

Россия закупает у Ирана ракеты и беспилотники. А каковы возможности Москвы самостоятельно производить такую продукцию? За ответом на этот вопрос "Комментарии" обратились к экспертам.

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По словам военного эксперта Олега Жданова, у них сегодня нет возможности производить боевую авиацию из-за дефицита комплектующих.



“Большинство бортовой радиоэлектроники или, другими словами, авионики, построено на западных элементах: чипах, платах и т.д. Поэтому сегодня, если они смогут серыми схемами доставать эти комплектующие, то будут производить. Но возможности производства не так уж велики”, — отметил Жданов.



К примеру, Су-57, продолжил он, за последние восемь лет россияне произвели шесть или восемь штук.





Богдан Долинце, эксперт в сфере авиации, отмечает, что страна-агрессор до войны против Украины импортировала сотню самолетов в год, но это было не новое производство.





"Воздушным силам армии РФ в среднем поставлялось более 100 самолетов и от 200-250 вертолетов ежегодно. Как правило, речь идет не о поставках исключительно новой техники, львиная доля поставок — это модернизация или обновление существующей техники. То есть реальные возможности поставки новой техники в вооруженных сил реально измерялись десятками единиц в год", — сказал он.





Однако, продолжает эксперт, такие темпы были возможны до жестких санкций.



"В условиях санкций производить новые современные типы самолетов РФ самостоятельно, скорее всего, не сможет. Но это только при жестком соблюдении санкций и блокировании любых каналов так называемого "серого импорта"", — отметил Долинце.



Другая ситуация со средствами дальнего поражения – ракетами.







"Что касается средств дальнего поражения, — продолжает эксперт, — то есть баллистические и крылатые ракеты, то по разным данным военно-промышленный комплекс РФ способен самостоятельно изготавливать около 40 тактических ракет средней дальности в месяц. Но стоит помнить, что помимо ракет тактических у врага остается более полутысячи крылатых ракет стратегического назначения и несколько тысяч ракет к зенитному комплексу С300, модернизированных для нанесения ударов ближнему действию по наземным целям”.





Несмотря на введенные санкций, мы видим, что производство высокоточного оружия все же продолжается, это значит, что еще не все возможности для подавления ВПК использованы, резюмировал Долинце.





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