Марунич: Германия намекает Украине, что пора закрывать дело Медведчука

Министерство иностранных дел ФРГ потребовало имплементировать в законодательство "формулу Штайнмайера". Накануне это же требование высказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Что, по сути, можно рассматривать как напоминание украинским властям о том, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук может быть союзником Президента в вопросе установления мира на Донбассе. Об этом написал на своей странице в Facebook сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Дмитрий Марунич - фото: Главред

Автор поста напоминает, что в декабре 2019 года Владимир Зеленский обязался имплементировать "формулу", а также что коммюнике "нормандского саммита", в котором это четко прописано, до сих пор висит на сайте Президента.

"Для ясности, “формула Штайнмайера” означает, что на Донбассе проходят выборы в местные советы, в 20.00 того же дня Донбасс получает особый статус, а контроль над границей переходит к Украине. Сначала закон об особом статусе действует на временной, а после того как ОБСЕ официально признает выборы, то на постоянной основе", – пишет Марунич.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий, законопроект об имплементации "формулы" в украинское законодательство зарегистрирован в Верховной Раде еще в ноябре 2019 года. И подписан он лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который также приезжал в Бундестаг в рамках своего "Межпарламентского диалога во имя мира" и презентовал свой мирный план.

"Но при этом Порошенко, которому Зеленский обещал "Я – ваш приговор", гуляет на свободе. На Донбассе продолжаются боевые действия. А Медведчук находится под домашним арестом. Причем за полгода никто так и не предъявил никаких доказательств. А суд просто переносит даты заседания, чтобы не дать опротестовать арест", – констатировал Дмитрий Марунич.

По мнению эксперта, такая неудобная ситуация на международном уровне вызвала естественный переполох в Офисе Президента потому что, по сути, ФРГ и лично Меркель акцентировали внимание на невыполнении украинской стороной своих обещаний.

"Вот и получается очень невыгодная история для власти. "Наши международные партнеры" денег не дали, по "Северному потоку – 2" Байден, Меркель и Путин все решили. Еще и требуют выполнять обязательства и внедрять “формулу Штайнмайера”. При этом главный человек, который должен быть союзником власти, если Президент действительно за мир, находится под домашним арестом. Причем Меркель лично знает этого человека, ведь в 2014 году именно она просила Порошенко включить Медведчука в Трехстороннюю контактную группу", – резюмировал Дмитрий Марунич.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Апелляционном суде города Киева, но заседание было перенесено, из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только накануне заседания утром и не успела ознакомиться с ними.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.

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