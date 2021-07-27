Марунич: Германия намекает Украине, что пора закрывать дело Медведчука

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Станислав Молчанов
Министерство иностранных дел ФРГ потребовало имплементировать в законодательство "формулу Штайнмайера". Накануне это же требование высказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Что, по сути, можно рассматривать как напоминание украинским властям о том, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук может быть союзником Президента в вопросе установления мира на Донбассе. Об этом написал на своей странице в Facebook сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Дмитрий Марунич - фото: Главред
Автор поста напоминает, что в декабре 2019 года Владимир Зеленский обязался имплементировать "формулу", а также что коммюнике "нормандского саммита", в котором это четко прописано, до сих пор висит на сайте Президента.
По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий, законопроект об имплементации "формулы" в украинское законодательство зарегистрирован в Верховной Раде еще в ноябре 2019 года. И подписан он лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который также приезжал в Бундестаг в рамках своего "Межпарламентского диалога во имя мира" и презентовал свой мирный план.
По мнению эксперта, такая неудобная ситуация на международном уровне вызвала естественный переполох в Офисе Президента потому что, по сути, ФРГ и лично Меркель акцентировали внимание на невыполнении украинской стороной своих обещаний.
Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Апелляционном суде города Киева, но заседание было перенесено, из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только накануне заседания утром и не успела ознакомиться с ними.
Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.
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