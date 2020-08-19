Мария Колесникова: «Заявления Лукашенко - это попытка манипуляции и обмана»

В ответ на заявления лидера страны, экс-кандидат а президенты Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что координационный совет находится на этапе формирования и о программе Лукашенко, которую он озвучил на совещании Совета безопасности страны, его членам не известно ни одной детали. Об этом сообщает TUT.by.

Еще один представитель координационного совета Мария Колесникова назвала заявления действующего президента Беларуси "попыткой манипуляции и обмана".

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться. Россия является важным внешнеполитическим и экономическим партнером. Мы это понимаем и ценим. Мы верим в открытые, прагматичные и последовательные отношения, построенные на четких и понятных принципах. К сожалению, последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникают напряжение и конфликты. Это явно показывает, что действующий президент Беларуси не в состоянии справиться с этой задачей. Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно, включая Российскую Федерацию, — заявила Колесникова.

Напомним, что ранее "Комментарии" писали о том, что Александр Лукашенко раскритиковал "программу оппозиционного штаба, в которой перечислены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные — до 2030 года".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!