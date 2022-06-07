Марионетка Путина устроила очередную истерику: обещает уничтожить всех желающих смерти РФ.

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что уничтожит всех желающих смерти стране, которая нападает на соседние государства. Протеже путина назвал таких людей "нелюдями и ублюдками". Об этом он написал в своем Telegram-канале .
Бывший президент России Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)
Бывший ставленник Путина ответил, почему его заявления столь жесткие и резкие. Правда, одиозный политик в своем гневном и истерическом посту не уточнил, кого он собирается уничтожать.
"Я их ненавижу. Они недолюды и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", — заявил Медведев, не уточнив, кого именно собирается уничтожать до конца своей жизни.
Следует отметить, что это не первое заявление кремлевского политика. С июня, он угрожал, если Украина будет продолжать использование американских РСЗО HIMARS против России.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле прояснили свою позицию по статусу Херсона и Запорожья . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неправильной информацию об отказе Кремля обсуждать во время переговоров с Украиной статус Запорожья и Херсона. Впервые информацию об отказе Москвы обсуждать с Киевом будущий статус украинских Херсона и Запорожья обнародовала газета "Известия". Российское СМИ заявило, что если переговоры между Москвой и Киевом и возобновятся, то Россия будет жестко стоять на позиции, что обсуждать будущее временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей нет никакого смысла, мол, этот вопрос для РФ закрыт, также, как закрыт вопрос. с Крымом и Донбассом. Дмитрий Песков назвал такое положение вещей неправильной информацией, которая извращена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости