Марионетка Путина устроила очередную истерику: обещает уничтожить всех желающих смерти РФ.

Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что уничтожит всех желающих смерти стране, которая нападает на соседние государства. Протеже путина назвал таких людей "нелюдями и ублюдками". Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Бывший президент России Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Бывший ставленник Путина ответил, почему его заявления столь жесткие и резкие. Правда, одиозный политик в своем гневном и истерическом посту не уточнил, кого он собирается уничтожать.

"Я их ненавижу. Они недолюды и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", — заявил Медведев, не уточнив, кого именно собирается уничтожать до конца своей жизни.

Следует отметить, что это не первое заявление кремлевского политика. С июня, он угрожал, если Украина будет продолжать использование американских РСЗО HIMARS против России.