logo

BTC/USD

29822.71

ETH/USD

1777.42

LTC/USD

62.26

USD/UAH

35.55

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Марионетка Путина устроила очередную истерику: обещает уничтожить всех желающих смерти РФ.
commentss НОВОСТИ Все новости

Марионетка Путина устроила очередную истерику: обещает уничтожить всех желающих смерти РФ.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев устроил очередную истерику

сегодня, 17:06
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что уничтожит всех желающих смерти стране, которая нападает на соседние государства. Протеже путина назвал таких людей "нелюдями и ублюдками". Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Марионетка Путина устроила очередную истерику: обещает уничтожить всех желающих смерти РФ.

Бывший президент России Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Бывший ставленник Путина ответил, почему его заявления столь жесткие и резкие. Правда, одиозный политик в своем гневном и истерическом посту не уточнил, кого он собирается уничтожать.

"Я их ненавижу. Они недолюды и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", — заявил Медведев, не уточнив, кого именно собирается уничтожать до конца своей жизни.

Следует отметить, что это не первое заявление кремлевского политика. С июня, он угрожал, если Украина будет продолжать использование американских РСЗО HIMARS против России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле прояснили свою позицию по статусу Херсона и Запорожья . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неправильной информацию об отказе Кремля обсуждать во время переговоров с Украиной статус Запорожья и Херсона. Впервые информацию об отказе Москвы обсуждать с Киевом будущий статус украинских Херсона и Запорожья обнародовала газета "Известия". Российское СМИ заявило, что если переговоры между Москвой и Киевом и возобновятся, то Россия будет жестко стоять на позиции, что обсуждать будущее временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей нет никакого смысла, мол, этот вопрос для РФ закрыт, также, как закрыт вопрос. с Крымом и Донбассом. Дмитрий Песков назвал такое положение вещей неправильной информацией, которая извращена.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/medvedev_telegram/105
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!