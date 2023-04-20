Малооптимистические ожидания от Рамштайн-11 озвучил военный аналитик

Военный аналитик полковник Петр Черник отметил, что предоставление Украине артиллерийских боеприпасов и средств ПВО станет предметом обсуждения на одиннадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 21 апреля, пишут "Комментарии".



На «Рамштайне-11» вероятно будет идти речь об усилении украинской противовоздушной обороны

Наибольшие потребности украинской армии по состоянию на данный момент и потенциальное их удовлетворение по результатам очередного "Рамштайна", по словам Петра Черника, это авиация.

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"Это именно оружие, которое поможет нам переломить ход войны. Есть ли у меня оптимизм именно на завтра? Нет, нет. Хотя чудеса могут произойти", — добавил он.

По мнению аналитика, во время завтрашней встречи состоится "сверка часов" относительно согласованной в прошлом месяце Европейским Союзом цели выделить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов.

"На встрече вероятно будет идти речь об усилении украинской противовоздушной обороны. К слову, первые системы Patriot уже поступили в Украину и вполне вероятно возможность выделения "очередной порции" систем NASAMS и IRIS-T", — говорит в военный аналитик полковник Петр Черник .

Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников в среду заявил, что построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки является приоритетом для украинской армии.

Как писали "Комментарии", Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе одним из важных вопросов будет обсуждение странами-членами Альянса гарантии безопасности для Украины, а также вопрос ее членства в Альянсе.