Мали выполнила просьбу России: о чем свидетельствует разрыв дипломатических отношений с Украиной

Никакой вины Украины в том, что так называемое правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, нет, заявил политолог Юрий Богданов. По его словам, текущее "правительство" Мали — это настоящая военная хунта, которую легальным правительством признают очень немногие страны. Западные страны и большинство африканских осторожно называют его "переходным правительством".

Мали

Как отметил эксперт, режим существует с 2021 года, когда военные отстранили от власти своих же партнеров по власти, к которым они пришли в результате предыдущего военного переворота. Ключевой союзник главы хунты Ассими Гоиты – Россия. Даже Китай, добавляет политолог, держится от режима Гоити подальше и очень осторожно поддерживает контакт.

"Поэтому то, что пророссийская хунта в Мали при первой возможности выполнила просьбу России и “ударила” по Украине (как могла) – вполне логично. Другой вопрос: навредит ли это как-то Украине и нашим контактам со странами "глобального Юга"? Да нет, никак не навредит", – отметил эксперт.

По его словам, даже если представить, что украинские специалисты помогают бить по "вагнерам", то Мали в таком случае не прецедент. Кроме того, добавляет Богданов, для режимов страны, которые сами боятся российской или китайской гибридной экспансии, Украина одновременно и пример эффективного противодействия, и источник неисчерпаемого опыта как с этими угрозами бороться.

"И когда Украина сможет – когда сама отразится от России – наши военные могут стать огромным источником опыта и экспертизы для относительно демократических стран Африки и Азии в вопросе борьбы с пророссийскими режимами и российскими же прокси и наемниками", – подчеркнул политолог.

При этом он добавил, что регулярно искать недостатки в себе, в своем государстве, в дипломатах или разведчиках – это крайне вредная привычка, особенно когда эти недостатки раздражают настоящие военные хунты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что переходное правительство Республики Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной. Бамако обвиняет Киев в поддержке действий повстанцев-туарегов, недавно разгромивших колонну малийских военных и российских наемников ППК "Вагнера".





