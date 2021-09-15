Максим Яли рассказал о важности сотрудничества Украины и Китайской Народной Республики

Политолог- международник Максим Яли считает, что углубление сотрудничества Украины с Китаем должно стать одним из ключевых приоритетов действующей власти. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Яли, недавнее блокирование китайской компанией Xiaomi своих смартфонов в оккупированном Крыму свидетельствуют о том, что Пекин поддерживает Киев в вопросе территориальной целостности Украины не только на словах, но и на деле. Политолог убежден, что подобный шаг Китая однозначно стоит рассматривать, как шаг навстречу и готовность углублять и расширять двусторонние отношения.

"Как известно, начиная с 2019 года Китай является крупнейшим торговым партнёром Украины. Так, в 2020-м экспорт Украины в Китай составил более 7 млрд долларов США (14,5% от общего объёма экспорта). Импорт – 8,3 млрд долларов. (15,3% от общего объёма). Тем не менее взаимоотношения Украины с Китаем пока ограничиваются лишь торговлей и далеки от использования своего потенциала в полной мере", — считает политолог.

По его мнению, сегодня для Украины особо выгодным и нужным может стать развитие сотрудничества с Китаем в высокотехнологичной сфере, где Поднебесная в последние десятилетия демонстрирует значительный прогресс и уже на равных конкурирует даже с США. "Для Украины крайне остро в контексте противостояния с Россией стоит вопрос кибербезопасности. И лишь на 8-м году "гибридной войны" с Россией на днях СНБО было принято решение о создании кибервойск. Но для предотвращения угроз в сфере кибербезопасности сейчас Украине крайне необходимо соответствующее оборудование, которого у нас, увы, нет. Общеизвестно, что продукция таких технологических гигантов как Huawei, Xiaomi, Tencend считается наиболее безопасной и качественной во всем мире. В последнее время случаи "слива" персональных данных особенно участились по всему миру. Поэтому использование достижений Китая в этой сфере выглядит вполне логичным и обоснованным", — убежден Максим Яли.





Подобное сотрудничество, по мнению эксперта, будет особо выгодным для обеих сторон, ведь и украинская высокотехнологичная промышленная продукция с высокой степенью добавленной стоимости может быть конкурентной на китайском рынке. Особенно если привлекать китайские инвестиции в аэрокосмическую и военную отрасли, где в Украине сохранился ресурс развития и есть достижения в разработках как советского наследия, так и времен Независимости.





Яли также подчеркнул, что Китай обладает столь необходимыми для Украины кредитными возможностями и успешным опытом в реализации крупнейших инфраструктурных проектов по всему миру в рамках программы "Один пояс, один путь". При этом, считает Яли, учитывая выгодное географическое положение нашей страны и близость к рынкам сбыта китайской продукции в ЕС, возможно также и строительство новых предприятий и заводов в Украине за китайские деньги.

"Одним словом – потенциал взаимовыгодное сотрудничества крайне велик и в этом направлении необходимо использовать и развивать все возможности. Другой вопрос, готова ли власть их использовать не только на словах, но и на деле?", — резюмирует политолог.





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