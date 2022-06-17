После визита в столицу Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о статусе кандидата в члены ЕС для Украины связано с войной. Об этом лидер страны заявил в интервью BFMTV , когда возвращался из Украины поездом.

Макрон рассказал, получила бы Украина статус кандидата в ЕС, если бы не война (фото из открытых источников)

По мнению президента Франции, "Украина не должна была стать кандидатом при нормальных условиях", но контекст войны в государстве меняет ситуацию. Также Макрон убежден, что такой шаг является "сильным политическим жестом", который следует реализовать в течение следующих нескольких лет.

"Мы взяли на себя это движение в сторону Европы. Мы подготовили его в этой комнате с канцлером Шольцом и премьером Марио Драги. Украинцы ожидали европейского консенсуса", – сказал президент Макрон.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СМИ узнали, какую просьбу Макрон, Шольц и Драги озвучили Зеленскому за закрытыми дверями. На публике лидеры Европейского Союза Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, которые 16 июня были с официальным визитом в Киеве, заявили, что полностью поддерживают Украину в войне против России, а также готовы поддержать интеграционные намерения Киева. Но, как и ожидалось, не обошлось без скрытой цели визита. За закрытыми дверями лидеры Франции, Германии и Италии в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждали пойти на переговоры с Путиным. Макрон, Драги, Шольц поддержали стремление Украины получить статус кандидатов в члены Европейского Союза, но потребовали от президента Украины сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это было главное условие, что Украина получит статус кандидата в ЕС.

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