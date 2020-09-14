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Макрон позвонил Путину обсудить Навального и Беларусь

Оба президента обсудили самые горячие темы в Европе по инициативе французской стороне

сегодня, 20:35
Автор:

Екатерина Белоброва

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, будучи обеспокоен ситуацией с оппозиционным политиком Алексеем Навальный, который был отравлен опасным веществом "Новичок",  используемый  в военных целях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Макрон позвонил Путину обсудить Навального и Беларусь

Макрон обратился к Путину с опасением, что в России централизовано борются с инакомыслием и отравление самого яркого представителя оппозиции может быть организовано провластными структурами.

"Владимир Путин в ответ на это подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте". - указано в сообщении.

Что касается нарастающего протеста в Беларуси, который направлен на свержение президента Александра Лукашенко, подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти.

Главы государств обозначили заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путём конструктивного диалога.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в немецкой клинике "Шарите", где лечат и реабилитируют Алексея Навального, рассказали о значительном улучшении его состояния.




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