Макрон позвонил Путину обсудить Навального и Беларусь

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Екатерина Белоброва
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, будучи обеспокоен ситуацией с оппозиционным политиком Алексеем Навальный, который был отравлен опасным веществом "Новичок", используемый в военных целях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Макрон обратился к Путину с опасением, что в России централизовано борются с инакомыслием и отравление самого яркого представителя оппозиции может быть организовано провластными структурами.
"Владимир Путин в ответ на это подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте". - указано в сообщении.
Что касается нарастающего протеста в Беларуси, который направлен на свержение президента Александра Лукашенко, подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти.
Главы государств обозначили заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путём конструктивного диалога.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в немецкой клинике "Шарите", где лечат и реабилитируют Алексея Навального, рассказали о значительном улучшении его состояния.
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