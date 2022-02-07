Макрон посетит Москву и Киев: удастся ли снизить градус напряженности

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе посетит Москву и Киев, пытаясь добиться деэскалация ситуации вокруг Украины.

Эмманюэль Макрон - фото из открытых источников

Каковы ожидания от этих визитов? Чего реально хочет Макрон? Как следует вести себя Киеву? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

В Киеве Макрон будет рассказывать о необходимости выполнения Минских соглашений. Но для нас этот визит важен тем, что Франция как ядерная страна подтвердит поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний обращает внимание, что Макрон накануне поездки в Москву и Киев провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Говорили, в том числе, о ситуации вокруг Украины. И о работе над санкциями против России, которые будут введены в случае ее нового вторжения в Украину.

"Конечно, для Макрона визит в Москву является ключевым. Французский президент ведет тяжелую для себя избирательную кампанию и ему важна поддержка из России, традиционно благосклонно воспринимаемая французским обществом. Статус "хромой утки" (прозвище президента, который вскоре может покинут свой пост – прим. ред.) не дает Макрону быть лидером, от решений которого зависит будущее. А потому именно в таком статусе его будет воспринимать Москва. Разве что Макрон продолжит подыгрывать Кремлю, оставаясь второй страной в переговорном процессе", – отмечает Юрий Подорожний.

Именно в таком контексте, считает эксперт, следует воспринимать визит Макрона в Москву. Больше – желанием умиротворить Россию, чем попыткой найти способы, как приструнить агрессора, готового развязать общеевропейскую войну.

"Конечно, в Киеве Макрон будет рассказывать о необходимости выполнения Минских соглашений. Но для нас этот визит важен тем, что Франция как ядерная страна подтвердит поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Наверное, это все результаты, которые можно ожидать от французского президента", – прогнозирует Юрий Подорожний.

По его мнению, для Украины переговоры с президентом Макроном и канцлером Германии Шольцом станут определяющими в вопросе: продолжать Нормандский формат – или он уже иссяк?

"Понятно ведь, что Украина будет искать пути решения и продолжит поиски мира. Но вряд ли готова смириться с тем, что 3 из 4 участников переговоров будут искать путь к удовлетворению интересов России за счет Украины", – резюмирует эксперт.

Украине важно напомнить Макрону, что он входит в Нормандский формат. И что формат тот создан из-за российской агрессии против Украины, а не наоборот

Политический эксперт Светлана Кушнир предполагает, что Макрон, как и многие политики Европейского Союза, решил отыграть на Украине свою повестку дня.

"Во Франции президентские выборы на носу (уже в апреле). И, несмотря на то, что Макрон, согласно опросам, набирает сегодня примерно 25%, а его ближайшие конкурентки – лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен и кандидатка от правых "Республиканцев" Валери Пекрес по 15,5% каждая – оставить без участия многомесячный марафон переговоров вокруг украино-российского противостояния он не мог. Да, это не их война. Да, то, что творится в Украине, французских политиков не особо волнует – хватает своих внутренних проблем и вызовов. К тому же, США и РФ на начальных этапах переговоров касательно "гарантий безопасности" попросту игнорировали тот факт, что договоренности они проводят по поводу стран европейского континента. Да, политики ЕС этот момент "проспали". Но сейчас французскому лидеру важно "поднажать" на внешний вектор. Что он и пытается делать как один из лидеров Евросоюза", – поясняет Светлана Кушнир.

По ее словам, Францию с РФ "роднит" нелюбовь к США.

И это тоже надо учитывать, рассматривая визит Макрона в Москву", – отмечает Светлана Кушнир. "Но если противостояние США-РФ тянется ещё со времен холодной войны США-СССР, то французы до недавнего времени были в партнерских отношениях с американцами. Но резко охладели к Штатам после того, как американцы в сентябре 2021-го умыкнули у компаний военно-промышленного комплекса Франции огромный контракт на строительство подводных субмарин для Австралии.

Она не исключает, что французский президент хочет стать мироносцем. Но сомневается, что у Макрона это получится.

"Путин сделал ставку на пророссийское лобби ФРГ. Если ему удастся перетянуть на сторону Кремля и Францию, то это точно будет плохо для Украины. Но и избиратели могут неоднозначно оценить явно пророссийские действия хозяина Елисейского дворца, – поясняет Светлана Кушнир. – Украине же, куда Макрон прибудет после визита в РФ, важно напомнить ему, что он входит в Нормандский формат. И что формат тот создан из-за российской агрессии против Украины, а не наоборот. Следует также попытаться выжать дополнительную военную помощь или хотя бы финансовую поддержку. И, конечно, добиваться, чтобы Франция встала на сторону Украины по вопросу исполнения "Минска-2". Вопросу сложному, но точно не неразрешимому. И точно не решаемому по российской трактовке".

Ранее на портале "Комментарии" — Зеленский и Макрон обсудили возобновление работы Нормандского формата.





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