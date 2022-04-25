Макрон победил в битве за президентство: что французский выбор значит для Украины и Европы

Эмманюэль Макрон побеждает на выборах президента Франции, набрав 58,54% голосов. Его оппонент во втором туре, лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен, набрала 41,46%. Таковы итоги по результатам подсчета 100% голосов. Что это значит для Европы? Для Украины? Для России? Есть ли шанс, что политика Макрона станет более жесткой по отношению к РФ, а помощь Украине со стороны Франции – более эффективной?

Эммануэль Макрон, фото из открытых источников

Французы сделали логичный выбор, неподдержав Ле Пен с пророссийскими связями

Аналитик политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно не сомневается, что выборах во Франции был международный контекст. Причем, связный не только с войной России с Украиной, но и с процессами, которые происходили и происходят в самой Европе.



"После феномена Трампа, ставшего президентом США, все увидели, как может поменяться политика государства, когда приходит несистемный политик. Напомню, что при Трампе серьезно сократилось сотрудничество США с Европой. Есть прецедент Брексита – выход Великобритании из ЕС. Все эти события влияли на ситуацию в Европе и мире, – поясняет аналитик. – И на Западе лидеры, думаю, с облегчением вздохнули, когда при выборе между Макроном (к которому тоже есть вопросы, особенно касательно внешней не проактивной политики) и Ле Пен (при президентстве которой уровень единства, который так необходим ЕС, был бы гораздо ниже), победил всё же Макрон. Не секрет, что Ле Пен, кроме прошлых плотных связей с окружением Путина, кроме прокремлевской повестки, еще и евроскептик".

Для Украины, как и для всего Запада, безусловно, Макрон гораздо лучше, нежели Ле Пен, отмечает Олеся Яхно.



"Мы видели в последнее время множество разговоров Макрона с Путиным, несмотря на то, что российского лидера уже откровенно называют "Мясником" (так сделал тот же Байден). И всё же Макрон – нам куда ближе и понятнее. Ведь флер финансовых отношений Ле Пен с Кремлем в прошлом точно был. И не факт, что прекращен", – акцентирует эксперт.

Что касается самой избирательной кампании во Франции, в ней, по словам Олеся Яхно, были видны две четки линии.



"Ле Пен делала акцент на ухудшение экономической ситуации. Понятно, что это происходит из-за антироссийских санкций. Те же цены на топливо, на продукты значительно выросли. Ле Пен предлагала снизить налог, акцентируя, что ухудшается экономика. Но не проводя прямых параллелей между этим ухудшением и российской агрессией против Украины, – рассказывает аналитик. – Макрон же проводил именно такие параллели. И в своей кампании критиковал пророссийские связи Ле Пен с Кремлем. В условиях войны, когда мир становится не прогнозируем, есть много факторов, которые влияют на ситуацию самым невообразимым образом, крайне важно единство, совместная работа на снижение рисков. И французы сделали логичный выбор – лучше понятный центрист Макрон, чем близкая к ультраправым Ле Пен с возможной кардинальной сменой политики на отдельных направлениях. И это важный выбор – как для французов, так и для Украины, для мира в целом".



Победа Макрона на выборах развяжет ему руки, чтобы выступить вместе с ЕС против путинского режима



Политический эксперт Сергей Таран уверен, что Франция сделала правильный выбор. И подчеркивает, что это доказывает – французская нация, вся Европа, не потеряли здравый смысл.



По его мнению, европейское единство при Макроне сохранится, а идеи о разрушении европейских институций, выходе каких-либо стран из ЕС, будут надолго отложены.



"Победа Макрона, – подчеркивает Сергей Таран, – много означает и для Украины. К примеру, что наша страна будет получать тяжелое оружие от ЕС, что Европа продолжит отказ от импорта российских энергоносителей. Не в таком быстром темпе, как нам бы хотелось, но – неуклонно".

Эксперт отмечает, что после победы у Макрона будут развязаны руки – и он имеет все возможности более радикально относиться к Путину и его преступному режиму. До выборов же Макрону приходилось маневрировать.



"Резюмируя: Франция не упустила шанса на модерническое развитие и будущее в ЕС. И Украина в скором времени обязательно будет частью этого будущего", – прогнозирует Сергей Таран.

Как сообщал портал "Комментарии", Макрон вновь с 2017 победил в выборах во Франции, обойдя Ле Пен в количестве голосов.



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