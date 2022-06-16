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Макрон объяснил свои телефонные звонки Путину

Макрон считает, что нужно иметь работающий канал связи с Россией

сегодня, 20:11
Автор:

Лиля Воробьева
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Во время визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему так часто звонил по телефону Путину. Лидер страны убежден, что важно иметь рабочий канал связи для коммуникации с РФ. Также он сообщил, что получил согласование от президента Украины Владимира Зеленского для общения с главой Кремля. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Макрона во время пресс-конференции.

Макрон объяснил свои телефонные звонки Путину

Президент Франции прибыл в Киев (фото из открытых источников)

"По некоторым вопросам нам нужно иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", – ответил Макрон.

Президент Франции рассказал, что в настоящее время эти переговоры с Кремлем не дают никакого результата. Но он не исключил, что успех от этих переговоров может прийти в будущем.

"В конце концов, эта дискуссия должна состояться", — заявил президент Франции.

Эммануэль Макрон сообщил, что Владимир Зеленский еще с 2019 согласился на переговоры России и Франции, чтобы Украина могла выиграть войну.

"Украина должна выиграть войну, сохранив территориальную целостность и суверенитет, но потом все равно придется говорить с россиянами", — подчеркнул глава Франции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что была настоящая цель визита лидеров ЕС в Киев. 16 июня в Украине побывали немецкий канцлер Олаф Шольц, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис. Посетившие Ирпень, пережившую ужасы оккупации, пообщались с руководством Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам встречи заявил, что у Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции, а лидерам государств был передан полный пакет санкционных предложений против РФ.



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Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/1069641433904728/
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