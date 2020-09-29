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Макрон и Тихановская встретились в Литве: известно, о чем говорили два лидера

Беларусь заручилась поддержкой Франции, культивирующей демократические свободы

29 сентября 2020, 13:59
Автор:

Екатерина Белоброва

Макрон и Тихановская встретились в Литве: известно, о чем говорили два лидера

Источник: Телеграм-канал "Пул Первого"

Сегодня в Вильнюсе прошла встреча французского президента Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая была запланирована со вчерашнего вечера. Об этом передает Телегам-канал "Пул Первого".

В ходе встречи Тихановская поблагодарила в лице Макрона все страны Евросоюза, которые отказались признать легитимность Александра Лукашенко, как законноизбранного лидера республики. При этом она добавила, что Беларуси необходима поддержка Франции для проведения новых выборов, где будут прозрачно и честно считаться голоса белорусского народа.

"На кону – человеческие жизни. Чем дольше мы погружаемся в кризис, тем больше он забирает жертв. Поэтому мы заинтересованы приступить к переговорам как можно быстрее. И я благодарна Франции за оказанное внимание. Эммануэль Макрон отлично информирован о беларусской ситуации, следит за событиями и поддерживает беларусов в нашей борьбе за свободу", — заметила Тихановская в заключение встречи.

В свою очередь Макрон выразил чаяния, что при содействии цивилизованных стран и ОБСЕ в Беларуси удастся добиться проведения демократических выборов, где будет избран новый лидера государства. Президент восхитился консолидацией белорусского народа в едином порыве добыть себе политическую и гражданскую свободу.

"Мы будем действовать. Я уважаю и восхищаюсь участием Светланы. Как европейцы, мы сделаем все, чтобы помочь беларусскому народу. Мы воспользуемся медиацией в формате ОБСЕ, чтобы достичь прогресса. У нас была замечательная дискуссия, и сейчас нам нужно быть прагматичными и поддержать беларусский народ. Мы сделаем все что в наших силах, поверьте мне", — заверил Тихановскую Макрон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Светлана Тихановская призвала лидеров ЕС не вводить тяжелые санкции против Беларуси, а ограничиться точечными мерами.


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