Макрон едет в Литву и встретится там с Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон завтра летит в Литву с рабочим визитом, в рамках которой он встретится с лидером белорусской оппозицией и экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Об этом сообщает французское France-Presse.

Отмечается, что ранее Макрон уже выражал свою позицию в отношении Тихановской и заочно согласился на встречу с ней при любом удобном случае, если она о таковой попросит.

В свою очередь, Тихановская сегодня обратилась к лидерам европейских стран не вводить тотальные санкции против Беларуси, что может буквально уничтожить экономику страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель навестила в клинике "Шарите" Алексея Навального. СМИ назвали эту встречу тайной, хотя сам Навальный эту версию отверг.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", — написал российский оппозиционер у себя в Twitter,







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