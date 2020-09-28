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Макрон едет в Литву и встретится там с Тихановской

Встреча президента Франции и лидера оппозиции в Беларуси пройдет уже завтра

28 сентября 2020, 21:14
Автор:

Екатерина Белоброва

Президент Франции Эммануэль Макрон завтра летит в Литву с рабочим визитом, в рамках которой он встретится с лидером белорусской оппозицией и экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Об этом сообщает французское France-Presse.

Макрон едет в Литву и встретится там с Тихановской

Отмечается, что ранее Макрон уже выражал свою позицию в отношении Тихановской и заочно согласился на встречу с ней при любом удобном случае, если она о таковой попросит.

В свою очередь, Тихановская сегодня обратилась к лидерам европейских стран не вводить тотальные санкции против Беларуси, что может буквально уничтожить экономику страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель навестила в клинике "Шарите" Алексея Навального. СМИ назвали эту встречу тайной, хотя сам Навальный эту версию отверг.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", — написал российский оппозиционер у себя в Twitter,



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