Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), являющееся частью системы ООН, помогало иранским ученым-ядерщикам, работающим на диктаторский режим аятолл. Об этом говорится в конфиденциальных файлах по ядерной программе Ирана, попавших в немецкое издание BILD.

Международное агентство по атомной энергии (фото из открытых источников)

МАГАТЭ в течение многих лет не только оказывало финансовую поддержку иранским исследователям, но и организовывало их обучение в России, которая является страной-агрессором.

Документы свидетельствуют, что представители агентства встречались с Джавадом Карими-Сабетом в Вене в начале 2022 года. Находящийся под санкциями США с 2020 года Карими-Сабет является ключевой фигурой в разработке иранской атомной бомбы.

Внутренняя электронная переписка показывает, что МАГАТЭ заплатило Карими за участие во встрече наличными, поскольку из-за санкций банковский перевод был невозможен.

В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа вышла из ядерного соглашения с Ираном и ужесточила санкции против Тегерана. В ответ Иран ограничил внешний контроль своей ядерной программы.

Согласно конфиденциальным документам, МАГАТЭ впоследствии запустило программы финансирования иранской ядерной науки. В конце 2019 года агентство вместе с иранской стороной определило цель проекта "IRA2018001".





"Деятельность будет направлена на повышение квалификации и знаний ученых и улучшение аппаратной и программной инфраструктуры, что будет способствовать улучшению работы и использованию исследовательских реакторов", — говорится в документах.

Эксперты отмечают, что исследовательские реакторы могут быть источником плутония, который вместе с обогащенным на 90% ураном необходим для создания ядерного оружия.

По данным BILD am SONNTAG, МАГАТЭ также финансировало многочисленные программы обучения иранским ученым в России. Отобранные эксперты иногда неделями проходили обучение под руководством российской корпорации "Росатом". Хотя МАГАТЭ по документам должно было обеспечивать, чтобы иранцы не получали знаний о ядерном оружии, вероятно, этот контроль не всегда осуществлялся.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран решился поставить РФ новейшее высокоточное оружие, о котором так долго просил Путин.