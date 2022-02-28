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Люди не нужны Путину: популярный блоггер Дудь осудил вторжение в Украину

Популярный блоггер попытался объяснить, почему в России лидеры мнений чаще всего молчат

сегодня, 19:47
Автор:

Лиля Воробьева
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Блогер из России Юрий Дудь осуждает вторжение российской армии в Украину и требует остановить войну и, как следствие, человеческие смерти. Об этом журналист пишет в соцсетях.

Люди не нужны Путину: популярный блоггер Дудь осудил вторжение в Украину

Юрий Дудь (фото из открытых источников)

Выражая свои мнения, известный россиянин объясняет, почему в его стране общественные лидеры молчат и не оценивают действия политиков, и президента тоже.

По его словам, в РФ творятся несправедливые вещи, человек хочет об этом сказать, но боится, потому что живет в репрессивном государстве. Свои граждане президенту не нужны. Такие вещи были понятны давно, теперь зарымывались бесконечными собраниями за километровыми столами. Ближайшие его преданные в разгар тяжелейшей войны не подходят к главе страны и выслушивают ядерные указания с другого конца кабинета.

Российский блоггер добавляет, что российские власти "сакрализовали День Победы", они предоставляют указания отправлять под админаресты своих граждан, протестующих против войны.

Как отметил Юрий Рудь, он не проинформирован, есть ли такие соратники, которые могут влиять на российского руководителя. Ему трудно представить, как они спят и что думают, когда просыпаются. Он хочет донести до них одно, что человеческое достоинство – это не Крымский мост и не одержанная победа в Лиге чемпионов. Она такова, что нужно сообщить своему руководителю свою позицию.

"Объяснить ему, что за катастрофа происходит сейчас. Эта война должна быть немедленно окончена", — завершил свое мнение российский блоггер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США ввели новые санкции против России . Санкции со стороны Соединенных Штатов Америки против Центрального банка России были расширены.


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Источник: https://t.me/yurydud/69
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