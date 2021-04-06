Львов отказался от покупки 100 белорусских МАЗов: как будем продвигать свою продукцию

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов, чтобы не финансировать режим Александра Лукашенко.

Белорусские МАЗы (фото из открытых источников)

Как расцениваете это решение? Почему Украине важно максимально отказаться от импорта, сделав ставку на отечественных производителей? Как им можно и нужно помочь, в том числе, продвигая украинскую продукцию в другие страны? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко обращает внимание, что Беларусь уже много лет системно поддерживает своих экспортеров, имея специальные институты для экспортного кредитования, лизинга и страхования экспортных рисков.

"Также в Беларуси компенсируют часть или все расходы на участие своих производителей в международных выставках. Нам можно в этом брать с них пример, — уверен Артем Петренко. — К сожалению, в Украине с поддержкой экспорта в последние десятилетия была настоящая беда. Закон "Об Экспортно-кредитном агентстве" (ЭКА) приняли еще в конце 2016 года, но агентство толком начало работать только в прошлом году. Вероятно, прошлой власти это было абсолютно не нужно.

Команда Владимира Зеленского наконец начала активно двигаться в этом направлении. Заявлено существенное увеличение финансирования ЭКА на протяжении ближайших лет. Мы очень ждем конкретных результатов, ведь уже сегодня наш сосед и конкурент Польша выдает экспортных кредитов и гарантий на более чем 5 миллиардов долларов. Вот как с ней конкурировать?"

По словам эксперта, важно, чтобы поддерживался именно экспорт с достаточным уровнем переработки и технологий. Чтобы была существенно расширена линейка продуктов такой поддержки, включая дешевые кредиты для покупателей украинской продукции за рубежом.

"Насколько мне известно, в https://m.facebook.com/home.php?ref=homescreenbrowser и Офисе президента также дискутируется вопрос о роли увеличения государственных банков в поддержке экспорта. В любом случае, масштабное расширения деятельности ЭКА возможно только при тесном сотрудничестве с банковским сектором, — отмечает Артем Петренко. — Очень правильно президентом Украины поставлена задача дипломатическому корпусу по поводу экономизации внешней политики, чтобы качество работы дипломатов оценивалось по конкретным параметрам роста нашего экспорта и освоению новых рынков. Для этого расширяется сеть дипломатических и торговых представительств в важных странах и регионах".

Замедиректора INTENS напоминает, что Кабмин в Национальной экономической стратегии до 2030 года поставил перед страной очень конкретную и амбициозную задачу – увеличить экспорт за предстоящее десятилетие в 2,5 раза – до 150 миллиардов долларов. Вот только уже сейчас экспорт той же Польши превышает 320 миллиардов долларов.

"Поэтому нам нужно двигаться быстрее и использовать все доступные механизмы продвижения наших товаров на мировые рынки, — уверен Артем Петренко. — Что касается ограничения закупки иностранных товаров за государственные и муниципальные средства, то подобная практика действует в США и других странах. Тут ничего нового нет. Соответствующий законопроект, принятый в прошлом году в первом чтении, пока ждет второго чтения. Думаю, важно договориться с нашими европейскими партнерами и таки принять этот закон в том виде, чтобы он нормально заработал. Финансовая децентрализация дала больше доходов в бюджеты местных громад. Они также могут серьезно усилить поддержку украинских производителей. Важно им дать для этого законные инструменты".

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников уверяет, что украинский общественный транспорт не хуже, а часто и превосходит по качеству импортный.

"Но во многих городах, к сожалению, мэры не пользуются возможной преференционной поправкой для закупки отечественной техники по процедурам международных организаций. Было бы намного разумнее для правильной национально-ориентированной промышленной политики и в соответствии с законами изначально правильно подготовиться к тендерам, чем потом демонстрировать те или иные политические шаги, вовлекая как своих, так и чужих производителей в ненужные баталии и политические движения", — отмечает Денис Красников.

По его мнению, если бы на государственном уровне, а также на уровне местных властей была введена разрешенная 15%-я поправка для местного производителя, это бы стимулировало не только развитие отечественных автомобилестроителей. Импортеры также задумались бы о локализации на территории Украины, понимая, что такая политика — всерьез и надолго.

Напомним, ранее эксперты оценили заявления Лукашенко о "мятеже" и "распаде СССР", а также спрогнозировали, что ждет Беларусь.



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