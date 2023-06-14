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Лукашенко заявил о начале поставок "ядерки" из РФ в Беларусь

РФ развертывает тактическое вооружение в Беларуси впервые после распада СССР

сегодня, 15:40
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Автор:

Дяченко Ольга

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о начале поставок из России тактического ядерного оружия в спецхранилища на территорию своей страны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Reuters. 

Лукашенко заявил о начале поставок "ядерки" из РФ в Беларусь

Беларусь начала принимать российские ядерные боезаряды, чтобы якобы "защититься от Запада". Фото: открытые источники


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"У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили из России. Бомбы в три раза мощнее, чем те, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки", — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко сообщил, что в его стране есть многочисленные советские ядерные хранилища, пять или шесть из которых восстановили по его приказу. По его же словам, он сам потребовал у кремлевского диктатора шага по размещению "ядерки" в своей стране — якобы из-за того, что та с 2020 года является "мишенью Запада". Напомним, Лукашенко неоднократно обвинял Запад в попытке его свергнуть, а теперь настаивает, что российская "ядерка" послужит сдерживающим фактором для якобы возможных атак западных стран на Беларусь. 

РФ развертывает "ядерку" за пределами собственных территорий впервые после распада СССР, сохраняя за собой контроль над этим видом вооружения. В США пока не видят признаков того, что Россия готовится применить размещенное в Беларуси ядерное оружие в войне против Украины. Но продолжают пристально следить за этим. 

На портале "Комментарии" говорилось о том, что белорусский диктатор Лукашенко считает, есть "большие предпосылки" для скорого окончания войны в Украине. Белорусский президент дал интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия-1". Во время разговора Лукашенко указал, что вскоре война между Украиной и Россией закончится. При этом, диктатор не уточнил, какие именно предпосылки для этого существуют. Кроме того, Лукашенко заговорил о "красных линиях", уточнив, что для него это — полномасштабная агрессия. 



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/belarus-has-started-taking-delivery-russian-tactical-nuclear-weapons-president-2023-06-14/
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