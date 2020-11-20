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Лукашенко заявил о центрах спецслужб США в Киеве

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против него работают мощные спецслужбы США

сегодня, 14:35
Автор:

Сергей Медведев

США развивает свои центры со специальными службами в разных странах. Теперь о подобных структурах, которые, возможно, расположились в Киеве заявил и глава соседней державы — республики Беларусь. Президент Александр Лукашенко без намеков указал на внешнее противодействие, ссылаясь на данные разведки. При этом глава государства оценил профессионализм своих оппонентов.

Лукашенко заявил о центрах спецслужб США в Киеве

"США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди", — добавил Лукашенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал информацию о том, что Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за позицию Киева по протестам в Беларуси и пригрозил ввести санкции. Кроме того, Лукашенко также сообщил, что Россия постоянно его спрашивает, почему украинская граница с Беларусью не закрыта, почему украинцы через Беларусь поставляют санкционную продукцию на рынок России.

"И вы против нас санкции вводите? Да очнитесь вы! Смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории. И вы вообще не сможете не только на наш рынок поставлять продукцию, но и перерабатывать в Беларуси украинскую продукцию и поставлять на все рынки, прежде всего — на евразийский рынок", – сообщил Лукашенко.

 


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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-poslednih-slivah-v-telegram-kanalah-poterpite-nemnozhko-na-sledujuschej-nedele-vse-416535-2020/
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