Лукашенко заявил о центрах спецслужб США в Киеве

Язык
Coinspot 20.11.2020
BTC/USD
18243.62
ETH/USD
508.23
LTC/USD
81.84
НБУ 20.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
США развивает свои центры со специальными службами в разных странах. Теперь о подобных структурах, которые, возможно, расположились в Киеве заявил и глава соседней державы — республики Беларусь. Президент Александр Лукашенко без намеков указал на внешнее противодействие, ссылаясь на данные разведки. При этом глава государства оценил профессионализм своих оппонентов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал информацию о том, что Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за позицию Киева по протестам в Беларуси и пригрозил ввести санкции. Кроме того, Лукашенко также сообщил, что Россия постоянно его спрашивает, почему украинская граница с Беларусью не закрыта, почему украинцы через Беларусь поставляют санкционную продукцию на рынок России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости