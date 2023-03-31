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Лукашенко выдвинул новое "мирное предложение", пригрозив ядерным оружием

Союзник Путина и Китая сделал заявление накануне украинского контрнаступления

сегодня, 13:32
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Автор:

Константин Куликов

Правитель Белоруси Александр Лукашенко во время своего обращения к парламенту и белорусскому народу выдвинул "мирное предложение" для Украины и России. Его суть — прекращение боевых действий без предварительных условий, но с непременным запретом передвижения и переброски военной техники для обеих сторон. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко выдвинул новое "мирное предложение", пригрозив ядерным оружием

Лукашенко - союзник Путіна та Китаю

- Остановиться нужно сейчас, — говорит Лукашенко накануне возможного украинского контрнаступления, которого опасается Россия. — Попробую рискнуть и предложить прекратить боевые действия... Перемирие надо объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники.


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При этом Александр Лукашенко, который выступает в текущей войне союзником России и Китая, повторил кремлевские нарративы, в частности пригрозил ядерным оружием. Его, по словам Лукашенко, Россия может применить в случае угрозы ее распада. К слову, последнее, по мнению  ряда экспертов, может произойти после освобождения Украиной Крыма и политического кризиса, спровоцированного потерей полуострова.

- Невозможно победить ядерную державу, — заявил Лукашенко. — Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя.

Кроме того, белорусский диктатор заявил, что Путина "вынудили" напасть на Украину, чтобы "защитить русского человека".

По словам самого Лукашенко, его беспокоит зарождение революционных настроений среди украинских и российских войск, которые, по словам обеспокоенного диктатора, уже договариваются между собой.

- Опасно, если люди которые не понимают за что они воюют, на линии соприкосновения — договорятся. Сдаю вам инсайдерскую информацию — это уже началось. Командиры рот, взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что завтра в этом квадрате будет нанесет удар.

Напомним, что накануне Путин заявил о перемещении в Белорусь тактического ядерного оружия. Якобы уже начато обучение белорусских летчиков и 10 самолетов Белоруси смогут нести российское ТЯО. Кроме этого, в республику передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.

Впрочем, в украинской военной разведке, где следят за перемещениями противника, утверждают, что пока речь идет лишь об информационной акции Путина и Лукашенко.

Тем временем, Орбан заговорил об отправке миротворческих сил в Украину.



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