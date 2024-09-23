Лукашенко встретился с главарем "ДНР" Пушилиным: реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало встречу белорусского диктатора Александра Лукашенко и главаря "ДНР" Дениса Пушилина. В МИД Украины назвали позицию Лукашенко продиктованной Кремлем.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

МИД Украины осудило встречу Лукашенко и Пушилина, указав, что это очередное проявление пренебрежения белорусским диктатором относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси по суверенитету и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь", — отмечают в украинском ведомстве.

Также в министерстве указали на лицемерные слова Лукашенко, который заявил, что готов сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с "ДНР".

"Постоянные заявления Александра Лукашенко о его "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами", — ответили в МИД Украины.

В итоге украинское министерство отметило, что действия Лукашенко будут иметь негативные последствия для отношений между Украиной и Беларусью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Беларуси обвинили популярную игру в шпионаже.

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