Лукашенко встретился с главарем "ДНР" Пушилиным: реакция Украины

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало встречу белорусского диктатора Александра Лукашенко и главаря "ДНР" Дениса Пушилина. В МИД Украины назвали позицию Лукашенко продиктованной Кремлем.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
МИД Украины осудило встречу Лукашенко и Пушилина, указав, что это очередное проявление пренебрежения белорусским диктатором относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.
Также в министерстве указали на лицемерные слова Лукашенко, который заявил, что готов сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с "ДНР".
В итоге украинское министерство отметило, что действия Лукашенко будут иметь негативные последствия для отношений между Украиной и Беларусью.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Беларуси обвинили популярную игру в шпионаже.
Также "Комментарии" писали о сообщениях пограничной службы, происходит ли перемещение военной техники вблизи украинско-белорусской границы.
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