Лукашенко в Москве отказался идти пешком и пропустил завтрак с Путиным

Журналисты обратили внимание, что президент Белоруси Александр Лукашенко, прилетевший в Москву для участия вместе с Путиным в параде, отказался идти пешком, а потом и вовсе пропустил совместный завтрак. Об этом сообщают "Комментарии". Во время визита в Москву СМИ зафиксировали крайне болезненный вид главы Белоруси.

Александр Лукашенко выглядел в Москве болезненным

Как сообщает "Радио Свобода", белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко не участвовал в рабочем завтраке в Грановитой палате Кремля, который провёл президент России для приехавших в Москву на День Победы лидеров стран СНГ. На это обратили внимание белорусские журналисты. Также, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, Лукашенко, вместо того чтобы пройти пешком несколько сот метров от трибуны на Красной площади до могилы Неизвестного солдата в Александровском саду вместе с Владимиром Путиным и другими лидерами, преодолел этот путь на автомобиле.

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Вид Лукашенко на трибуне парада был "необычно грустным", а в кулуарах начали распространяться слухи, что он заболел — сообщает Белорусская служба "Свободы". Также, как сообщается, у него была перебинтована правая рука. Никаких официальных подробностей о состоянии его здоровья нет.

На парад 9 мая в Москву приехали семь руководителей государств СНГ — кроме Лукашенко, президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министр Армении. Об их приезде стало известно только накануне. С какими-либо совместными заявлениями они не выступали. Путин в своей речи на параде поблагодарил лидеров, приехавших в Москву.

К слову, в Чехии оригинально "поздравили" РФ с Днем Победы.

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