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Лукашенко сделал заявление об угрозе вторжения России в Украину: подробности

По его словам, у него нет таких данных, о запланированном вторжении на украинскую территорию

сегодня, 19:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Беларуси прокомментировал возможность военного вторжения РФ в нашу страну. Он подчеркнул, что нет подобных данных. Об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко сделал заявление об угрозе вторжения России в Украину: подробности

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Лукашенко отметил, что если бы были такие планы, у него была бы информация.

По его словам, у него нет таких данных о запланированном вторжении на украинскую территорию. Если бы вынашивались такие планы, то представители белорусского командования, равно как и он, знали об этом.

Глава соседней с нами страны отметил, что они осознают, что если возникнет "войнушка" в Донецкой области или у границы с РФ, белорусская республика в стороне не будет стоять. Понятно, за кого будет выступать Беларусь. Кто эти неизвестные противники, глава белорусской республики не сказал.

Как он резюмировал, они это знают, именно поэтому начали укреплять границы с северной, белорусско-украинской стороны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко требует от Европы заплатить за эвакуацию мигрантов . Глава белорусской республики Александр Лукашенко обозвал политиков стран Евросоюза "мерзавцами" и подчеркнул, что за эвакуацию нелегалов должны заплатить правительства стран Евросоюза. По его словам, за это должен заплатить Евросоюз. Мерзавцы, они обещали, что выделят средства: миллионы, тысячи. Никакой копейки не перечислили. Нам не нужен Красный Крест и все остальное, пока наша страна сама кормит и содержит этих мигрантов, не за их счет. Лукашенко рассердился, что Евросообщество даже не дало денег на рейс для нелегалов. Как он отметил, это для пришельцев нужно.


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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-zapad-pridumal-fejk-o-planah-rossii-napast-na-ukrainu-no-zachem-472032-2021/
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