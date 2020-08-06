Лукашенко рассказал, когда Беларусь сможет выдать Украине боевиков ЧВК «Вагнера»

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Татьяна Веремеева
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевиков ЧВК "Вагнера",
которых задержали в стране, не выдадут Украине, пока не докажут их вину в
конкретных преступлениях. Экстрадировать россиян обещают после того, как
сформируют "четкую картину". Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию
Гордону, передает "РБК-Украина".
По словам Лукашенко, Беларусь действует в рамках международного соглашения
с Россией и Украиной. Генпрокуроры Украины, Беларуси и России в общаются между
собой и работают над составлением наиболее четкой картины.
Кроме того, Лукашенко заявил, что задержание россиян в Беларуси "это не
просто обидно, это недопустимо и отвратительно, особенно, если это происходит
со стороны твоих родных друзей".
Ранее "Комментарии" писали, что Александр Лукашенко поручил пригласить в
Беларусь генеральных
прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными
боевиками.
Напомним, с прошлой недели Беларусь находится в эпицентре внимания
международной общественности после задержания 33 наемников российской частной
военной компании "Вагнера". Задержанные находятся под арестом и их подозревают
в подготовке терактов и провокаций накануне президентских выборов в Беларуси 9
августа. Офис генерального прокурора Украины запросил Генпрокуратуру Беларуси
выдать 28 наемников, из которых девять – украинские граждане, для расследования
их участия в вооруженном конфликте на Донбассе.
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