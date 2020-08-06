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Лукашенко рассказал, когда Беларусь сможет выдать Украине боевиков ЧВК «Вагнера»

Беларусь выдаст боевиков ЧВК «Вагнера» после предоставления Украиной доказательств их вины

6 августа 2020, 22:06 comments503
Автор:

Татьяна Веремеева
Лукашенко рассказал, когда Беларусь сможет выдать Украине боевиков ЧВК «Вагнера»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевиков ЧВК "Вагнера", которых задержали в стране, не выдадут Украине, пока не докажут их вину в конкретных преступлениях. Экстрадировать россиян обещают после того, как сформируют "четкую картину". Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает "РБК-Украина".

По словам Лукашенко, Беларусь действует в рамках международного соглашения с Россией и Украиной. Генпрокуроры Украины, Беларуси и России в общаются между собой и работают над составлением наиболее четкой картины.

Кроме того, Лукашенко заявил, что задержание россиян в Беларуси "это не просто обидно, это недопустимо и отвратительно, особенно, если это происходит со стороны твоих родных друзей".

Ранее "Комментарии" писали, что Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

Напомним, с прошлой недели Беларусь находится в эпицентре внимания международной общественности после задержания 33 наемников российской частной военной компании "Вагнера". Задержанные находятся под арестом и их подозревают в подготовке терактов и провокаций накануне президентских выборов в Беларуси 9 августа. Офис генерального прокурора Украины запросил Генпрокуратуру Беларуси выдать 28 наемников, из которых девять – украинские граждане, для расследования их участия в вооруженном конфликте на Донбассе.


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