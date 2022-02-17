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Лукашенко рассказал, что в Баларуси могут разместить "сверхядерное" оружие

По словам Лукашенко, ядерное оружие в Беларуси будет размещено "только в случае угроз со стороны Запада"

сегодня, 15:50
Автор:

Денис Подставной
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Во время визита на полигон Осиповичи, где проходят российско-белорусские учения, Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси могут разместить "сверхядерное" оружие в случае обострения отношений с соседними странами. Об этом пишет издание УНИАН. 

Лукашенко рассказал, что в Баларуси могут разместить "сверхядерное" оружие

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности создания в Республике российских военных баз правитель Беларуси ответил следующим образом: "Они здесь не нужны с военной точки зрения. Зачем здесь базы?... Западные части РФ нас поддержат здесь – это сутки-двое. Зачем тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы?".

Ядерное оружие,  как утверждает политик, в Беларуси будет размещено "только в случае угроз со стороны Запада".

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", — сказал Александр Лукашенко.

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Источник: https://www.unian.net/world/lukashenko-prigrozil-zapadu-sverhyadernym-oruzhiem-novosti-mira-11707783.html
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