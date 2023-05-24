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Лукашенко рассказал, что делал на кухне Путина с Кучмой

Самопровозглашенный президент Белоруси посетовал, что Украина отказалась интегрироваться с РФ и Белорусью

сегодня, 18:11
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Автор:

Константин Куликов

Александр Лукашенко в ходе Евразийского экономического форума, проходящего сейчас в Москве, посетовал, что Украина не является участником интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В своем заявлении он вспомнил, что идея ЕврАзЭС якобы была рождена "на кухне Путина" и при этом присутствовал президент Украины Леонид Кучма.

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"Я, как человек бывалый, присутствовал у истоков многих процессов, — заявил Лукашенко. — Должен вам подсказать, что наше евразийство, нынешний ЕврАзЭС, начинался на кухне у президента Путина. Это, действительно, было так. Он здесь присутствует — подтвердит. И тогда замысел был хороший. Я помню, когда он пригласил нас домой... Особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина. Леонид Данилович Кучма. Хотя я тогда своему коллеге (Путину — ред.) говорил, что из этого вряд ли что-то получится, в силу ситуации, которая уже тогда началась складываться у нас на постсоветском пространстве и здесь в нашем регионе. Но тем не менее, аж 28 документов мы разработали вместе с Украиной. Но потом Украина от этого процесса, как я и полагал, отошла".


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Напомним, что Евразийское экономиическое соообщество (ЕврАзЭС) — существовавшая с 2001 по 2014 годы международная экономическая организация состоящая из ряда бывших республик СССР. Была создана для продвижения её участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства (сначала Россией и Беларусью, затем Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, впоследствии — ЕврАзЭС), а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях. Упразднена в связи с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 2016 года аббревиатура ЕврАзЭС в публичном пространстве используется наряду с аббревиатурой ЕАЭС.

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