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Лукашенко рассказал, чем Пригожин будет заниматься в Беларуси

После завершения вагнеровского мятежа в России Пригожину обещают дать "уйти в Белоруссию"

сегодня, 16:29
Автор:
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Константин Куликов
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В Беларуси главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин и его командиры будут заниматься обучением вооруженных сил, передавая им свой боевой опыт. Об этом, как сообщают "Комментарии", сегодня на встрече с силовиками заявил глава республики Беларусь Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал, чем Пригожин будет заниматься в Беларуси

Лукашенко

"Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам, — заявил Лукашенко. — Опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим".


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Напомним, что во время урегулирования военного мятежа 23-24 июня, состоявшегося с участием главы Беларуси, была достигнута договоренность, что Пригожин и его компания не идет на штурм Москвы. За это Пригожину и его желающим сторонникам позволят уйти в Беларусь. Тем, кто останутся в России, дадут возможность подписать контракты с Министерством обороны или вернуться к своим семьям.

Возбужденное фактовое дело по попытке военного мятежа будет прекращено. Этот пункт договоренностей уже выполнен. По другим Путин подтвердил свое обещание.

ЧВК "Вагнер" в свою очередь покинул Ростов-на-Дону и ушел в полевые лагеря.

Как оценивают перспективы Пригожина и ЧВК "Вагнер" эксперты, читайте по ссылке.

Между тем, Орбан призывает не говорить о военных преступлениях Путина.

А в Украину приедут еще Leopard.




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