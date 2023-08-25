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Лукашенко прокомментировал возможность наступления на "несчастную Польшу"

В Белоруси начинаются совместные военные учения стран ОДКБ, которые пройдут у польской границы

сегодня, 21:05
Автор:
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Константин Куликов
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Глава Белоруси Александр Лукашенко прокомментировал проведение военных учений стран ОДКБ "Боевое братство — 2023", у границ Польши. Они  пройдут с 1 по 6 сентября, на территории Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруси. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко прокомментировал возможность наступления на "несчастную Польшу"

Польская армия

Лукашенко заверил, что учения не направлены против Польши, хотя для их проведения выбраны полигоны и участки местности в западном регионе страны — Брестской, Гродненской и Минской областей Беларуси.


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"Я, честно говоря, в детали не вникал этих учений, — заявил журналистам Лукашенко. — Но там нет такой боевой составляющей, там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут, в основном, отрабатывать штабные вопросы и тактику и стратегию на будущее. Поэтому все они (поляки — ред.) знают, мы их заранее предупредили... Но будут использовать. Мол, "вот там Путин с Лукашенко опять в Белоруси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту несчастную Польшу". Ничего подобного. Никакого наступления — мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому переживать за это не надо".

Согласно сообщению пресс-службы минобороны республики, во время оперативно-стратегических учений в Белоруси отработают "задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности организации для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе коллективной безопасности ОДКБ". Кроме того, запланировано специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения.

Напомним, что широкомасштабному вторжению армии России в Украину 24 февраля 2022 предшествовали совместные военные учения "Союзная решимость — 2022" Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Беларусь, которые проводились с 10 по 20 февраля 2022 года на территории Беларуси.

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