Лукашенко полетел к Путину: цель визита

Президент Белоруси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву. Об этом, как передают "Комментарии", сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко - союзник Путина

"Первый с рабочим визитом в Москве", — говорится в сообщении. Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.

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Из-за визита Лукашенко в Москву в столице Беларуси перенесли традиционное возложение цветов и венков на Площади Победы в Минске с утра на вечер 9 мая.

Как уточняет Беларусский расследовательский центр, Лукашенко приехал на парад второй раз за всю историю – до этого он присутствовал только в юбилейном 2020 году. В другие годы Лукашенко отказывался от приглашений, объясняя это невозможностью пропустить праздник в Минске.

До Лукашенко в Москву прибыли пятеро глав стран СНГ: президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ожидается, что, несмотря на недавнюю атаку беспилотников на Кремль, Путин выступит в речью, содержание которой тщательно скрывается. Близкие к Кремлю политологи признают, что наличие на трибуне вместе с Путиным других президентов является дополнительной гарантией того, что вероятные украинские БПЛА не атакуют Путина. Впрочем, как отмечают политические обозреватели, вместо реального Путина с мавзолея может выступить один из его двойников.

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