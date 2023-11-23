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Лукашенко объяснил, что ему дает "право голоса" на международной арене

Соответствующее заявление глава Беларуси сделал во время саммита ОДКБ в Минске

сегодня, 19:10
Автор:
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Константин Куликов
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Только наличие мощного оружия дает сегодня право голоса стране на международной арене, заявил во время сегодняшнего саммита ОДКБ в Минске глава Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко объяснил, что ему дает "право голоса" на международной арене

Лукашенко - союзник Путина

– Это реалии сегодняшнего дня: только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене, – заявил Лукашенко, объясняя причины и мотив расположения на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия летом 2023 года.


Свое совместное решение Путин и Лукашенко тогда пытались оправдать практикой США по размещению в Европе, на территории своих союзников по НАТО, ядерного оружия. В этот раз союзник Путина посетовал на то, что его западный сосед – Польша – проводит перевооружение своей армии, заложив на армию уровень расходов в размере 4% от ВВП. А также вспомнил, как американские бомбардировщики В-52, способные нести ядерное оружие, в августе 2020 года якобы пролетали рядом с границей Беларуси. По мнению Лукашенко, таким образом они "отправляли сигнал". Как отметил Лукашенко, этот сигнал был послан "не только Беларуси", но и "понятно кому".

Напомним, что после перемещения тактического ядерного оружия, а также его носителей — самолетов и ракетных установок "Искандер" в Беларусь, Лукашенко стал угрожать странам НАТО. В частности, он заявил, что в случае агрессии против Беларуси он сразу применит ядерное оружие, чтобы нанести соседям невосполнимый ущерб. В то же время президент РФ Путин отмечал, что контроль над ядерным оружием сохраняют российские войска.

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