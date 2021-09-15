Лукашенко назвал Зимбабве примером политической стабильности

Недавно в формате видеоконференции состоялись переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и Республике Зимбабве по совместительству Александра Сидорука и министра иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерика Шавы. В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Зимбабве.

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