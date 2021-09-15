Лукашенко назвал Зимбабве примером политической стабильности

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Хмільовська Інна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о видимом прогрессе в сотрудничестве с Зимбабве. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, Зимбабве остается примером политической стабильности и экономического прогресса. С такими словами президент Белоруссии обратился к президенту Зимбабве в честь дня рождения.
Лукашенко. Фото с открытых источников
"Несмотря на временные сложности, вызванные мировой пандемией, страна остается примером политической стабильности и экономического прогресс. Трудно переоценить ваш личный вклад в строительство и укрепление Зимбабве", – сказано в поздравлении Лукашенка.
В конце августа стало известно, что Беларусь в скором времени планирует открыть свое посольство в Зимбабве. Это будет первое новое посольство в текущем году, ранее свои дипмиссии власти Белоруссии закрыли в Канаде и Эквадоре. Содержать и открывать дипломатическое представительство будут на средства Минфина, но в пределах предусмотренного бюджета.
Интересно, что ранее африканские проекты Зимбабве наладили поставки продукции белорусского машиностроения. Правда за первые шесть месяцев 2021 года Минск и Хараре наторговали всего на 15,3 миллиона долларов.
Недавно в формате видеоконференции состоялись переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и Республике Зимбабве по совместительству Александра Сидорука и министра иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерика Шавы. В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Зимбабве.
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