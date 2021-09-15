logo
Русский Українська

BTC/USD

47096.57

ETH/USD

3385.58

LTC/USD

180.89

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Лукашенко назвал Зимбабве примером политической стабильности
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко назвал Зимбабве примером политической стабильности

Александр Лукашенко поздравил президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения и заявил, что Зимбабве остается примером политической стабильности и экономического прогрессао

сегодня, 12:40
Автор:

Хмільовська Інна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о видимом прогрессе в сотрудничестве с Зимбабве. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, Зимбабве остается примером политической стабильности и экономического прогресса. С такими словами президент Белоруссии обратился к президенту Зимбабве в честь дня рождения.

Лукашенко назвал Зимбабве примером политической стабильности

Лукашенко. Фото с открытых источников

"Несмотря на временные сложности, вызванные мировой пандемией, страна остается примером политической стабильности и экономического прогресс. Трудно переоценить ваш личный вклад в строительство и укрепление Зимбабве", – сказано в поздравлении Лукашенка.

В конце августа стало известно, что Беларусь в скором времени планирует открыть свое посольство в Зимбабве. Это будет первое новое посольство в текущем году, ранее свои дипмиссии власти Белоруссии закрыли в Канаде и Эквадоре. Содержать и открывать дипломатическое представительство будут на средства Минфина, но в пределах предусмотренного бюджета.

Интересно, что ранее африканские проекты Зимбабве наладили поставки продукции белорусского машиностроения. Правда за первые шесть месяцев 2021 года Минск и Хараре наторговали всего на 15,3 миллиона долларов.

Недавно в формате видеоконференции состоялись переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и Республике Зимбабве по совместительству Александра Сидорука и министра иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерика Шавы. В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Зимбабве.

Читайте также на "Комментариях" — Александр Лукашенко снова отвесил россиянам комплименты, заявив, что Владимир Путин ему, как брат.

Также читайте на портале "Комментарии" — Лукашенко рассказал о поставке в Беларусь вооружения из РФ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sputnik.by/20210915/lukashenko-nazval-zimbabve-primerom-politicheskoy-stabilnosti-1056461772.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ