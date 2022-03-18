Лукашенко назвал условие, при котором потребует вернуть стране ядерное оружие

Власть Беларуси не вынашивает планы размещать никаких видов ядерных вооружений на белорусской территории. Об этом сообщил самопровозглашенный глава страны Александр Лукашенко, информирует Sputnik .

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого-либо. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", – сказал белорусский президент.

Как уточнил Александр Лукашенко, когда, возможно, США, Франция и Британия разместят ядерное вооружение в непосредственной близости к белорусской республике, например, на территориях Польши, Литвы или Украины – тогда Беларусь вынуждена будет предъявлять требование главе России Владимиру Путину вернуть ядерное вооружение, которое когда-то было передано РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что штаты заявили об ответе, если российское ядерное оружие появится в Беларуси. В Госдепе США выразили обеспокоенность тем, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко инициирует референдум в Беларуси, на котором граждане страны могут принять решение о том, чтобы разместить на территории Беларуси на постоянной основе не только вооруженные силы РФ, но и ядерное оружие. В Госдепе считают, что размещение российских войск и вооружений может напрямую угрожать безопасности в Европе, поэтому такой шаг России не может остаться без ответа. В США отмечают, что если изменения в Конституцию будут приняты, тогда России ничего не помешает разместить в Беларуси не только свои вооруженные формирования, но и ядерные боеголовки.

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