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Лукашенко назвал условие, при котором потребует вернуть стране ядерное оружие

Лукашенко назвал условие, при котором может пересмотреть свою позицию

18 марта 2022, 23:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Власть Беларуси не вынашивает планы размещать никаких видов ядерных вооружений на белорусской территории. Об этом сообщил самопровозглашенный глава страны Александр Лукашенко, информирует Sputnik .

Лукашенко назвал условие, при котором потребует вернуть стране ядерное оружие

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого-либо. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", – сказал белорусский президент.

Как уточнил Александр Лукашенко, когда, возможно, США, Франция и Британия разместят ядерное вооружение в непосредственной близости к белорусской республике, например, на территориях Польши, Литвы или Украины – тогда Беларусь вынуждена будет предъявлять требование главе России Владимиру Путину вернуть ядерное вооружение, которое когда-то было передано РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что штаты заявили об ответе, если российское ядерное оружие появится в Беларуси. В Госдепе США выразили обеспокоенность тем, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко инициирует референдум в Беларуси, на котором граждане страны могут принять решение о том, чтобы разместить на территории Беларуси на постоянной основе не только вооруженные силы РФ, но и ядерное оружие. В Госдепе считают, что размещение российских войск и вооружений может напрямую угрожать безопасности в Европе, поэтому такой шаг России не может остаться без ответа. В США отмечают, что если изменения в Конституцию будут приняты, тогда России ничего не помешает разместить в Беларуси не только свои вооруженные формирования, но и ядерные боеголовки.


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Источник: https://sputnik.by/20220318/lukashenko-ne-planiruet-razmeschat-v-belarusi-yadernoe-oruzhie-1061432697.html
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