Лучшее решение – забрать Украину к себе: Кулеба сообщил оптимальный выход из кризисной ситуации

"Лучшее решение сейчас – забрать Украину к себе, буквально", — такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулебы 22 февраля.

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

Глава МИД Украины призвал Европейский Союз без сомнений и скептицизма сделать Украину полноправным членом ЕС, эту позицию он озвучил в Брюсселе. Кулеба подчеркнул, что гарантия членства в ЕС сейчас стала бы сильнейшим ответом России на признание Л/ДНР.

Также министр на брифинге в Вашингтоне 22 февраля подчеркнул, что Россия использует военную силу для создания экономического коллапса в Украине.

"РФ мечтает о коллапсе экономической Украины и именно поэтому они используют угрозу силой и военные действия, чтобы расшатать нашу страну изнутри. Мы уже поддержали значительную поддержку от наших партнеров для обеспечения макрофинансовой стабильности и будем работать над этим и дальше", — заявил Кулеба.

Глава МИД заявил, что для защиты нашей государственности Украина готова принимать жесткие и взвешенные решения, а также "применять все инструменты в дипломатии".

"Россия хочет, чтобы мы повели себя на провокации. Этого не будет. Все столицы мира поддерживают позицию Украины. Мы готовы к принятию жестких решений, но каждое из них будет взвешенным", — сообщил министр.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия отреагировала на возможное расторжение дипломатических отношений с Украиной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил о расторжении дипотношений с РФ.

Также "Комментарии" писали, что представители команды отечественных айтовцев, являющихся одновременно столичными волонтерами, изобрели интерактивную карту, с помощью которой можно отследить пребывание и пути перемещений российских вооруженных сил вблизи границ нашей страны.

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