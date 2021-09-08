Литва выразила благодарность Украине за предоставленную гуманитарную помощь

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Антон Рудак
За предоставленную Украине гуманитарную помощь в виде колючей проволоки вицеспикерка Сеймамса Литвы выразила благодарность. Об этом рассказала вицеспикерка Верховной Рады Украины Ольга Кондратюк.
Вице-спикерка украинского Парламента на встрече со своей коллегой из Литвы. Фото пресс-службы Верховной Рады Украины
Встреча двух вицеспикерок состоялась в рамках Всемирной конференции председателей парламентов. В то же время Ольга Кондратюк выразила глубокую благодарность Литве за участие в Крымской платформе, а также присутствие на высоком уровне на мероприятиях посвященных Дню Независимости. Кроме того, заместительница председателя Верховной Рады отметила, что Литва важный партнер для Украины. Она четко и последовательно поддерживает и помогает нашей стране восстанавливать курс на восстановление суверенитета и территориальной целостности.
Вицеспикерка призвала свою литовскую коллегу и его коллег депутатов создать Крымскую платформу в Сеймаси Литвы. Она подчеркивает важность регулярного общения руководства парламентов обеих стран.
Еще одной темой собеседниц стали пути возвращения Украины к активному участию в инициативе Трех морей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Литву вдруг отправились грузовики с гуманитарным грузом из Украины. Первый груз весом более 38 тонн приехал в Литву еще 12 августа. Это были три грузовика с колючей проволокой. Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Ее длина составит более 550 километров.
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