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Главная Новости Политика внешняя политика Литва выразила благодарность Украине за предоставленную гуманитарную помощь
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Литва выразила благодарность Украине за предоставленную гуманитарную помощь

Вицеспикерка Сеймаса Литвы Радвил Моркюнайте-Микуленене встретилась со своей украинской коллегой и выразила благодарность за помощь от нашей страны

сегодня, 10:13
Автор:

Антон Рудак

За предоставленную Украине гуманитарную помощь в виде колючей проволоки вицеспикерка Сеймамса Литвы выразила благодарность. Об этом рассказала вицеспикерка Верховной Рады Украины Ольга Кондратюк.

Литва выразила благодарность Украине за предоставленную гуманитарную помощь

Вице-спикерка украинского Парламента на встрече со своей коллегой из Литвы. Фото пресс-службы Верховной Рады Украины

Встреча двух вицеспикерок состоялась в рамках Всемирной конференции председателей парламентов. В то же время Ольга Кондратюк выразила глубокую благодарность Литве за участие в Крымской платформе, а также присутствие на высоком уровне на мероприятиях посвященных Дню Независимости. Кроме того, заместительница председателя Верховной Рады отметила, что Литва важный партнер для Украины. Она четко и последовательно поддерживает и помогает нашей стране восстанавливать курс на восстановление суверенитета и территориальной целостности.

"Для нас очень ценно то, что на всех политических уровнях нашего государства и в литовском обществе единодушная поддержка Украины, в том числе и на уровне парламента. Наша общая политическая повестка дня и совместное реагирование на вызовы на фоне продолжающейся российской агрессии подтверждают это ", — отметила Елена Кондратюк.

Вицеспикерка призвала свою литовскую коллегу и его коллег депутатов создать Крымскую платформу в Сеймаси Литвы. Она подчеркивает важность регулярного общения руководства парламентов обеих стран.

Еще одной темой собеседниц стали пути возвращения Украины к активному участию в инициативе Трех морей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Литву вдруг отправились грузовики с гуманитарным грузом из Украины. Первый груз весом более 38 тонн приехал в Литву еще 12 августа. Это были три грузовика с колючей проволокой. Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Ее длина составит более 550 километров.


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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/213482.html
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