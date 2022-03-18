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Литва ввела лимит на вывоз наличных в РФ и Белоруссию: подробности

Исключение сделано только для работников дипломатических ведомств и консульских отделов и других организаций.

сегодня, 20:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Литовской таможни ограничили суммы наличных денег в евро, которые можно вывозить в Беларусь или РФ. Путешественники, пересекающие литовскую границу, могут иметь с собой сумму в размере 60 евро наличными на одного человека. Об этом информирует Delfi .

Литва ввела лимит на вывоз наличных в РФ и Белоруссию: подробности

Литва ввела запрет на вывоз наличных (фото из открытых источников)

Таким будет размер наличных средств для собственных нужд, предусмотренных и для сотрудников компаний, например, для водителей.

Вместе с тем, перевозка наличных сумм в других валютах не ограничена.

При обнаружении больших сумм наличных в евро декларацию оформлять не будут, а путешественника вернут в Литву.

Исключение сделано только для работников дипломатических ведомств и консульских отделов или международных организаций на территории Беларуси или РФ. Имеются в виду те сотрудники, кто по международному праву пользуется иммунитетом.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отреагировал на решение Литвы и заявил, что скоро в Москве за 60 евро можно будет выкупить район.

"Литовские таможенники – ребята с чувством юмора! Они ввели лимит на вывоз денег в РФ и Белоруссию. Всего 60 евро наличными. Хотя слишком много, в Москве за эту сумму скоро можно будет район выкупить",- написал Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Болгария, Литва и Эстония высылают российских дипломатов . Страны Балтии и Болгария массово высылают представителей русских посольств и дипломатов. Причина такого решения властных представителей этих стран – военное вторжение России на украинскую территорию. Важно, что в заявлениях, обнародованных на сайтах зарубежных ведомств прибалтийских стран, указывают, что дипломаты из России осуществляли деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.


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Источник: https://www.delfi.lt/ru/news/live/v-litve-ogranichena-summa-nalichnyh-v-evro-kotoruyu-mozhno-vyvezti-v-rossiyu-i-belarus.d?id=89737403
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