Лекс Фридман неправильно перевел слова Зеленского: что президент имел в виду

Лекс Фридман неправильно перевел для англоязычной аудитории слова Владимира Зеленского о борьбе с коррупцией. Об этом подкастер написал в соцсети.

Владимир Зеленский и Лекс Фридман

Во время обсуждения проблемы коррупции в Украине президент сказал: "We beat everyone on the hands" ("Мы били всех по рукам"). ("Мы хлопаем их по запястью"), что по содержанию больше похоже на символическое наказание.

Фридман уже пообещал исправить ошибки перевода и предложил аудитории выбрать правильный вариант фразы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Илон Маск сделал репост видео интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману в своей соцсети Х.

За 14 часов видео интервью набрало почти полтора миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев, где большинство положительных — именно от иностранцев, и большое количество репостов. А вот в России пропагандистам тоже понравилось интервью, и они начали истерически писать "пугалки". Теперь Медведев через прокремлевские помойки кричит о "Личной мести" Зеленскому от всего русского народа".

Также "Комментарии" писали, что Захарова истерически прокомментировала интервью Зеленского Фридмана, обозвав президента. Представительница оккупационного МИД РФ Мария Захарова посмотрела интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману и нервно прокомментировала увиденное, не оставив лидера Украины без оскорблений. Захарова назвала президента наркоманом, пропагандирующим неонацизм и терроризм.

"А то, что он, по его словам, предлагал Трампу "чужие деньги в обмен на оружие", свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: кражи и убивай, а затем снова кради — кровавая схема, освоенная со времен Бурисмы", – заявила россиянка.