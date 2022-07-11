Лех Валенса предложил разделить россию и уменьшить ее население: бывший президент Польши объяснил, почему

Бывший президент Польши Лех Валенса выступил с заявлением о разделе России и уменьшении численности ее населения. По мнению лауреата Нобелевской премии мира, это нужно сделать, чтобы в стране даже после победы Украины, через 5-10 лет не появился новый Путин, который снова может начать войну. Об этом он рассказал в интервью Le Figaro. Лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил разделить Россию (фото из открытых источников) Бывший лидер Польши предлагает уменьшить население страны-агрессорки до 50 миллионов, чтобы в будущем предотвратить войну, которую может начать новый Путин. По словам Леха Валенсы, в России сейчас проживает 60 представителей разных национальностей. Следовательно, этим людям стоит помочь образовать свои страны и восстать из-под гнета РФ.

"Нужно либо изменить российскую политическую систему, либо сократить население России до менее 50 миллионов", — сказал бывший президент Польши. Валенса сказал, что поменять политическую систему в России поможет восстание коренных народов, что станет распадом России. Ведь даже после победы Украины в этой войне там за 5-10 лет может появиться новый Путин с похожими имперскими видениями и желанием начать новую войну. "Если изменение политической системы страны невозможно, мировую безопасность обеспечит только расчленение нынешней России. Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим появление другого Путина", — заявил Валенса. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина нашли оправдание удара по Часовому Яру , где свыше 20 убитых и много раненых. Вот только удар по многоквартирному жилому дому в Минобороны России называют "уничтожением националистов".

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