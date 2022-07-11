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Лех Валенса предложил разделить россию и уменьшить ее население: бывший президент Польши объяснил, почему

Лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил разделить Россию

сегодня, 17:02
Автор:

Лиля Воробьева
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Бывший президент Польши Лех Валенса выступил с заявлением о разделе России и уменьшении численности ее населения. По мнению лауреата Нобелевской премии мира, это нужно сделать, чтобы в стране даже после победы Украины, через 5-10 лет не появился новый Путин, который снова может начать войну. Об этом он рассказал в интервью Le Figaro.

Лех Валенса предложил разделить россию и уменьшить ее население: бывший президент Польши объяснил, почему

Лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил разделить Россию (фото из открытых источников)

Бывший лидер Польши предлагает уменьшить население страны-агрессорки до 50 миллионов, чтобы в будущем предотвратить войну, которую может начать новый Путин. По словам Леха Валенсы, в России сейчас проживает 60 представителей разных национальностей. Следовательно, этим людям стоит помочь образовать свои страны и восстать из-под гнета РФ.

"Нужно либо изменить российскую политическую систему, либо сократить население России до менее 50 миллионов", — сказал бывший президент Польши.

Валенса сказал, что поменять политическую систему в России поможет восстание коренных народов, что станет распадом России. Ведь даже после победы Украины в этой войне там за 5-10 лет может появиться новый Путин с похожими имперскими видениями и желанием начать новую войну.

"Если изменение политической системы страны невозможно, мировую безопасность обеспечит только расчленение нынешней России. Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим появление другого Путина", — заявил Валенса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина нашли оправдание удара по Часовому Яру , где свыше 20 убитых и много раненых.  Вот только удар по многоквартирному жилому дому в Минобороны России называют "уничтожением националистов".



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Источник: https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-lech-walesa-suggere-de-ramener-la-russie-a-moins-de-50-millions-d-habitants-20220710
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