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Лавров заявил, что Зеленскому пора дать по рукам: почему россиянин так расстроился

Все реакции из России говорят о том, что последний удар ВСУ оказался чувствительным

18 февраля 2025, 18:01
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Николай Лисицын

Атака ВСУ на нефтяную насосную станцию "Кропоткинская" 17 февраля очень расстроила россиян. Об этом, в частности, говорил реакиця главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает портал "Комментарии" со ссылкой на пропагандистские росСМИ. Лавров заявил, что за этот удар Зеленскому "пора дать по рукам"

Лавров заявил, что Зеленскому пора дать по рукам: почему россиянин так расстроился

Лавров переживает за российскую нефть. Фото: МИД РФ

"Это лишь должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, что этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам", — сказал в Эр-Рияде после переговоров с США министр, представляющий агрессора.

При этом, как передавали "Комментарии", Лавров откровенно соврал на этой же пресс-конференции, к тому же признал, что Россия отвергла предложенный Штатами мораторий на взаимные удары РФ и Украины по энергообъектам. Российский министр цинично заявил, что России нет нужды присоединяться к такому мораторию, потому что РФ якобы никогда не ведет огонь по энергетике и прочим мирным объектам — только по военным.

Как писал портал "Комментарии", Силы обороны Украины 17 февраля  нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России. В частности, в очередной раз поражен Ильский НПЗ в Краснодарском крае России. На объекте зафиксирован масштабный пожар. Также под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", обеспечивавшие транспортировку горючего для нужд оккупационных войск. В результате поражения они выведены из строя.

РосСМИ пишут, что ремонт станции "Кропоткинская" может занять 1,5-2 месяца. В связи с атакой станцию в экстренном порядке вывели из эксплуатации. Транспортировка нефти по нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя станцию.

Об ударах ВСУ по нефтеперекачивающим станциям СМИ писали 17 февраля. Как отмечали "Комментарии", точные попадания ВСУ вызвали приступ истерики у заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он признал, что украинские беспилотники атаковали насосно-перекачивающую станцию, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума. Медведев пытался поссорить Украину с Европой и США, заявив, что это актив — "отнюдь не российский, и нефть в нем по своему правовому режиму международная". Как утверждает российский чиновник, нефть принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские.



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Источник: https://t.me/tass_agency/301373
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